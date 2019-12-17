شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هى مشكلة بطانة الرحم المهاجرة وطرق علاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطانة الرحم المهاجرة تعد من الأمراض التي تتعرض لها النساء، وتكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتأخر الإنجاب، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر على طبيعة هذا المرض، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

ما هي بطانة الرحم المهاجرة؟

بطانة الرحم المهاجرة هي وجود خلايا مبطنة في الرحم أو خارجه أي في قناة فالوب أو في المبيضين، وتكون أكياس الدموية، وهي تعد من أبرز الأسباب المؤدية لتأخر الإنجاب عند النساء.



بطانة الرحم المهاجرة

ما هي علامات الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة؟

هناك العديد من العلامات التي توضح حقيقة الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، ومنها:

- تأخر الحمل يعد من أهم العلامات.

-عند نزول الدورة الشهرية يصاحب هذا الموضوع ألم غير محتمل.

-تتعرض النساء في هذه الفترة إلي الإصابة بألم شديد عند ممارسة العلاقة الجنسية.

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اسباب بطانة الرحم المهاجرة

ما هى طرق تشخيص بطانة الرحم المهاجرة؟

الطبيب هو من يحدد طرق الكشف واكتشاف بطانة الرحم المهاجرة، ومنها:

- السونار.

- الرنين المغناطيسى.

- منظار الرحم.

ما هى أسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة؟

أسباب عديدة تزيد من فرص الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، ومنها الإصابة بخلل جيني أو مناعي، كما أن التعرض لخلل في الشرايين أو الأوردة المتواجدة في الرحم، وكثرة التعرض للعمليات الجراحية.

ما هو علاج بطانة الرحم المهاجرة؟

يحدد الطبيب طبيعية علاج بطانة الرحم المهاجرة، وهذا الأمر يتم عن طريق استخدام أقراص منع الحمل لفترة يحدده الطبيب للقضاء على هذه المشكلة.