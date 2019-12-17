- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الألمانيةالثلاثاء 2019/12/17 08:27 م بتوقيت أبوظبي
نصائح للتعامل مع الاكتئاب عند كبار السن
عندما يصاب أحد كبار السن باضطراب اكتئابي، فإن أقاربه غالباً ما يكونون في حيرة بشأن كيفية التعامل معه، ومساعدته للخروج من هذه الحالة المرضية.
ولتقديم الدعم الكافي الذي يحمي المصاب باكتئاب من التدهور، قدم خبراء في المؤسسة الألمانية للبحوث والتعليم بشأن الاكتئاب النصائح الثلاث التالية:
1- أخذ الاكتئاب على محمل الجد
عليك أن تأخذ هذا الاضطراب على محمل الجد، فلا ينبغي للأقارب التقليل من شأن الحالات المزاجية الاكتئابية بأي شكل.
وكما هو الحال مع جميع الاضطرابات الخطيرة، يجب على الأهل طلب المشورة الطبية على الفور.
ونظراً لصعوبة ذهاب المصابين باكتئاب إلى الطبيب بأنفسهم في كثر من الأحيان، يمكن للأقارب مساعدتهم في تحديد موعد أو مرافقتهم إلى الطبيب.
2- الصبر
من المهم الاستماع ببساطة للمصاب، حتى إذا كان الشخص الذي يعاني من الاكتئاب يشكو باستمرار، على الأقارب أن يتحلوا بالصبر وأن يبقوا إيجابيين وألا يبتعدوا عن المريض.
3- التدخل إذا كان المريض معرضا لخطر الانتحار
على الأقارب الذين يعتقدون أن الشخص المصاب بالاكتئاب يمكن أن يقدم على الانتحار أن يتحدثوا معه حول هذا الأمر.
حسب الخبراء، يجب ألا يحاول الأشخاص المقربون مساعدة الشخص بأنفسهم، لكن يجب استشارة طبيب أو إخصائي نفسي.
إذا كان الشخص معرضاً لخطر الانتحار بشدة ولا يطلب المساعدة، فيجب على الأقارب الاتصال على الفور برقم الطوارئ المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 نصائح للتعامل مع اكتئاب كبار السن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.