3 نصائح للتعامل مع اكتئاب كبار السن

عندما يصاب أحد كبار السن باضطراب اكتئابي، فإن أقاربه غالباً ما يكونون في حيرة بشأن كيفية التعامل معه، ومساعدته للخروج من هذه الحالة المرضية.

ولتقديم الدعم الكافي الذي يحمي المصاب باكتئاب من التدهور، قدم خبراء في المؤسسة الألمانية للبحوث والتعليم بشأن الاكتئاب النصائح الثلاث التالية:

1- أخذ الاكتئاب على محمل الجد

عليك أن تأخذ هذا الاضطراب على محمل الجد، فلا ينبغي للأقارب التقليل من شأن الحالات المزاجية الاكتئابية بأي شكل.

وكما هو الحال مع جميع الاضطرابات الخطيرة، يجب على الأهل طلب المشورة الطبية على الفور.

Advertisements

ونظراً لصعوبة ذهاب المصابين باكتئاب إلى الطبيب بأنفسهم في كثر من الأحيان، يمكن للأقارب مساعدتهم في تحديد موعد أو مرافقتهم إلى الطبيب.

2- الصبر

من المهم الاستماع ببساطة للمصاب، حتى إذا كان الشخص الذي يعاني من الاكتئاب يشكو باستمرار، على الأقارب أن يتحلوا بالصبر وأن يبقوا إيجابيين وألا يبتعدوا عن المريض.

3- التدخل إذا كان المريض معرضا لخطر الانتحار

على الأقارب الذين يعتقدون أن الشخص المصاب بالاكتئاب يمكن أن يقدم على الانتحار أن يتحدثوا معه حول هذا الأمر.

حسب الخبراء، يجب ألا يحاول الأشخاص المقربون مساعدة الشخص بأنفسهم، لكن يجب استشارة طبيب أو إخصائي نفسي.

إذا كان الشخص معرضاً لخطر الانتحار بشدة ولا يطلب المساعدة، فيجب على الأقارب الاتصال على الفور برقم الطوارئ المحلي.