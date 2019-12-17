تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الفول الأخضر

القاهرة - لايف ستايل
فوائد صحية عديدة لتناول الفول الأخضر "الحراتى"، فهو مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، إليك أبرز فوائده يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.
1. تعزيز صحة القلب
يحتوي الفول على الألياف والمواد المضادة للأكسدة التي يقال إنها تخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL (السيئ) وتزيد من نسبة الكوليسترول الحميد (الجيد).
. 2. منع مرض السكري
لا يسبب تناوله ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم لأنها منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم.
3. مساعدة في فقدان الوزن
يعد الفول مصدرًا رائعًا للألياف، وهذا سيمنع المزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويجعلك تأكل أقل.
4. انخفاض خطر الإصابة بالسرطان
الفول غنى بمركبات الايسوفلافون التى يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الثدي، بالإضافة إلى أنه يمتلك خصائص مضادة للأكسدة التي يمكن أن تمنع نمو الخلايا السرطانية.
5. تحسين أعراض انقطاع الطمث
أظهرت الدراسات أن الخضراوات الغنية بملركبات الإيسوفلافون تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.
6. تعزيز صحة العين
الفول مصدر جيد لفيتامين A ، وهو فيتامين أساسي معروف بتحسين صحة العين.
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