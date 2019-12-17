دراسة تؤكد أن تناول كوب يوميا من العصائر صحي لمرضي السكر

القاهرة - لايف ستايل
كشف موقع "boldsky" أن عصير الجوز مفيد لمرضى السكر، كما انه يعمل على تدفق الدم، ومنع جلطات الدم، فينصح بتناول كوب من العصير يوميًا، كما انه يحتوي عصير الجوز الهند على الكثير من الفيتامينات والفوائد الغذائية مثل البوتاسيوم، الصوديوم.
ولكن وفقًا للابحاث الطبية، ينصح بعدم شرب عصير جوز الهند أكثر من 250 مل في اليوم بما يعادل 8 اكواب لأنه قد يرفع مستوى الجلوكوز في الجسم ويسبب آثارًا ضارة.
واشار موقع "boldsky"، الى أن عصير جوز الهند يحتوي على الألياف الطبيعية، والتي تساعد على الحفاظ لمستوى الجلوكوز في الجسم نظرًا لوجود نسبة عالية من الكربوهيدرات.
ونصح الاطباء بشرب كوب من عصير جوز الهند، لأنه يساعد في الحفاظ على الوزن، فعلى مرضى السكر الحفاظ على وزنهم المثالي، فاصحاب السمنة المفرطه مع مرض السكر يتعرضون للخطر.
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