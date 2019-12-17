تعرف علي 5 طرق للكشف عن الاكتئاب

يعد الاكتئاب، اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائما بالحزن وفقدان الاهتمام بالأشياء المحيطة، ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري، و يؤثر الاكتئاب على شعورك وتفكيرك وسلوكك، ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية، وقد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.

ويعتبر الاكتئاب، أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف، ولا يمكنك "الخروج" منه ببساطة، ويتطلب الاكتئاب العلاج على المدى الطويل، ولكن يجب ألا تثبط عزيمتك، حيث أن أغلب الأشخاص المصابين بالأكتئاب يتحسَّنون بـ الأدوية أو العلاج النفسي أو كلاهما.

ويحدد طبيبك تشخيص الاكتئاب بناءً على عدة عوامل، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي، وتشمل:

1- الفحص البدني:

ويجري طبيبك فحصًا بدنيًا ويطرح أسئلة عن صحتك. في بعض الحالات، قد يكون الاكتئاب مرتبطًا بمشكلة صحية جسدية كامنة.

2- اختبارات معملية:

وعلى سبيل المثال، قد يجري طبيبك اختبار دم يطلق عليه فحص تعداد الدم الكامل أو يختبر الغدة الدرقية ليتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

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3- التقييم النفسي:

ويقوم في هذا الإجراء اختصاصي الصحة النفسية بطرح أسئلة عن الأعراض لديك، و أفكارك، وشعورك، وأنماط سلوكك، وقد يُطلب منك ملء استبيان للمساعدة في الإجابة على هذه الأسئلة.

5- الدليل التشخيصي:

ويقوم اختصاصي الصحة النفسية باستخدام معايير الاكتئاب في الإصدار الخامس من الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض العقلية (DSM-5)، والذي نشرته جمعية الطب النفسي الأمريكية.

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