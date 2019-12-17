تعرف علي 9 وصفات طبيعبة لعلاج خراج الأسنان

علاجات منزلية لخراج الاسنان، تضمن لك تهدئة الألم والحصول على وصفات من مطبخك دون الحاجة إلى شراء أدوية من الخارج إلا فى حالات الضرورة القصوي، حيث تشمل العلاجات المنزلية لخراج الاسنان، زيت القرنفل والمضمضدة بماء وملح وغيرها من العلاجات التى تساهم فى تخفيف الوجع حيث يرصد التقرير التالى علاجات منزلية لخراج الاسنان.

تتكون الـ علاجات المنزلية لخراج الاسنان، مكونات من مطبخك فضلا عن الاستعانة بأعشاب قد تستخدنها المرأة أو السيدة فى تحضير الطعام مثل الزنجبيل وغير لذلك فإن علاجات منزلية لخراج الاسنان تتمثل فى:-

1- المضمضة بماء وملح

حيث يخفف الماء بالملح الألم كما أنه يعزز من التئام الجروح واللثة الصحية، وذلك من خلال مزج ملعقة صغيرة من الملح فى كحوب ماء دافي وغسل الفم به.

2- زيت الأوريجانو

زيت الأوريجانو مضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة، كما أنه يساعد في تقليل التورم والألم في الأسنان، حيث يتم استخدامه من خلال إضافة قطرات من الزيت على قطنة ثم وضعها على المنطقة المصابة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

3- شاي الحلبة

الحلبة لها خصائص مضادة للجراثيم كما أنها تستخدم كعلاج منزلي لعلاج الجروح وتقليل الالتهابات، وتستخددم فى علاج خراج الأسنان عن طريق غلى الحلبة فى كوب ماء ثم وضع قطنة فى الماء ووضعها على المنطقة المصابة.

4- الثوم

يعد الثوم علاجًا طبيعيًا وقاتل للبكتيريا، حيث يستخد لعلاج خراج الاسنان من خلال سحق فص ثوم ووضعه على المنطقة المصابة.

5- زيت القرنفل

يحتوى زيت القرنفل، على مادة فعالة وهى الأوجينول والذى له خصائص مخدرة ومضادة للجراثيم، حيث أن وضع كمية صغيرة من زيت القرنفل على خراج الأسنان يؤدى إلى تخدير المنطقة مؤقتًا وتخفيف الألم.

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6- النعناع

وضع نعناع بارد على خراج الأسنان سيساعد على تخفيف الألم.

7- الزعتر

زيت الزعتر يقتل الطفيليات ويحارب البكتيريا ويقلل التورم، وذلك عن طريق وضع كمية صغير من زيت الزعتر المخفف على المنطقة المصابة باستخدام كرة قطنية وتكرار ذلك ثلاث مرات يوميًا.

8- الألوة فيرا "الصبار"

منذ فترة طويلة يستخدم هلام الصبار لعلاج الحروق والجروح الطفيفة كما يستخدمه البعض لتنظيف وتهدئة اللثة، كما تدمر الجراثيم التي تسبب تسوس الأسنان.

9- معجون الزنجبيل

يخفف وجع الاسنان من خلال وضع معجون الزنجبيل فى كرة صغيرة من القطن ووضعها مكان الألم.

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