تعرف علي أهم و أبرز فؤائد زيت القهوة

لكثير من الأشخاص معتادون على تناول كوب من القهوة يوميًا، ولكن الكثير من الأشخاص لا يعلمون ما هو زيت البن الذى يستخرج من البن ويحتوى على العديد من مضادات الأكسدة التى تفيد الجسم بشكل غير متوقع.

ترطيب الجلد

يحتوى زيت البن على العديد من مضادات الأكسدة التى تعمل على تغذية الجلد كما أنه يحتوى على الكولاجين الذى يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد .

تحسين المزاج

يمكن لزيت البن أن يعمل على تخفيف التوتر والقلق مما يساعد على تحسين المزاج بشكل كبير وتقليل العرضة للإصابة بالاكتئاب والشعور بالراحة والاسترخاء.

يفيد الجهاز العصبى

من الآثار المفيدة التي تنجم عن استخدام الزيت العطري للقهوة في تقليل معدل انتشار الاضطرابات العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر والخرف.

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الحد من الالتهابات

يعد زيت القهوة من الأشياء مفيدة لخفض الألم والالتهابات المرتبطة بألم الركبة والعضلات، وعند وضع زيت القهوة في المنطقة المصابة سيزيد من تدفق الدم وتخفيف العضلات.

يحمى من الحساسية

يمكن أن يساعد زيت القهوة الأساسي في إدارة استجابة الجسم الحساسة بسبب خواصه المضادة للالتهابات كما يمكن أن يؤدي استخدام الزيوت الأساسية على الجلد إلى تقليل التورم والألم الناجم عن لسعات الحشرات أو لسعات النحل.لايف ستايل

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