تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الكرنب الني

القاهرة - لايف ستايل
يعتبر الكرنب من أكثر الوصفات التي تفضلها الأسر المصرية كما أنه معروف في الدول الأخرى باسم الملفوف ، ويتم عمل الكرنب بطرق مختلفة في العديد من الدول ، الا أن الكرنب النيء له بعض الفوائد الصحية التي تدفعك لتناول أوراق الكرنب قبل طهيها .
1- يحمي القلب من الجلطات والنوبات و تصلب الشرايين و ضعف عضلة القلب .
2- يقضي على الخلايا الحرة التي تسبب العديد من أنواع السرطان مثل القولون و الثدي و الرئة .
3- يحميك من هشاشة العظام كما أنه يقلل من آلام المفاصل و العضلات ويقاوم الروماتيزم و مشاكل العظام للكبار والصغار.
4- له دور فعال في علاج العديد من مشاكل البشرة واهمها حبوب الشباب و البثور .
5- يعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم ويقاوم الفيروسات و الميكروبات المسببة للأمراض كالبرد و الانفلونزا .
6-الكرنب النيء منشط قوي للذاكرة ويحمي من الزهايمر .
7- له دور فعال في حرق دهون الجسم و فقدان الوزن بشكل سريع عند تناوله بانتظام .
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