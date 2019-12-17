تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الزيتون

مخلل الزيتون ،، فوائد غير عادية .. عندما تجلس على اي سفرة في بلادنا لا يمكن ان تنسى طبق الزيتون، فهو طبق جانبي متوفر دائما على المائدة ويعتبر عنصر اساسي في بعض البلاد العربية.

يدخل الزيتون في السندويشات والسلطات وتتم إضافته لكثير من المعجنات والأطباق، إلى جانب اعتباره صحناً جانبياً من فواتح الشهية.

???? القيمة الغذائية للزيتون :

تحتوي الحصة الواحدة (28 جراماً) من الزيتون الأخضر على 41 سعرة حرارية تشكل الدهون 36 سعرة منها، تحتوي على 1 جرام من الألياف في نفس الكمية، وجرام من الكربوهيدرات، ولا يوجد بروتين في الزيتون الأخضر.

بينما تحتوي الحصة الواحدة من الزيتون الأسود على 23 سعرة حرارية فقط، تشكّل الدهون 16 سعرة منها، وتبلغ كمية الكربوهيدرات 2 جرام في الحصة الواحدة من الزيتون الأسود، والألياف جراماً واحداً.

ويمتاز الزيتون بنوعية الزيوت الصحية والدهون التي يحتويها، إلى جانب أنه غني بفيتامين E، ومضادات الأكسدة (الفلافونويد).

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وتقوم هذه التوليفة بدور هام كمضاد للالتهابات في وقاية القلب، كما تحمي مضادات الأكسدة البشرة من الشيخوخة ومن تأثير المواد الكيميائية.

كذلك يساعد الزيتون على تخفيف أعراض التهاب المفاصل، والربو، وغير ذلك من المشاكل الالتهابية.

لكن نظراً لكمية الملح الكبيرة التي توجد في الزيتون الجاهز الذي نشتريه من الماركت، ينبغي عدم الإفراط في أكله، لأنه يحتوي على كمية ملح عالية، ومن المعروف ان زيادة الملح ترتبط بإرتفاع ضغط الدم.

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