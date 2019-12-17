الفلفل الحار يحارب الأزمات القلبية

كشفت دراسة حديثة أن تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا يمكن أن يقلل من فرص الوفاة جراء الإصابة بالأزمات القلبية.



وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، إلى أن الباحثين تابعوا نحو 23 ألف متطوع لمدة 8 أعوام، ووجهوا أسئلة لهم بصورة دورية بشأن نظامهم الغذائي.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نشرت في دورية الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن من يتناولون الفلفل الحار بصورة متكررة وبمعدل 4 مرات أسبوعيا، ينخفض لديهم خطورة الموت مبكرا.

وقال الأكاديميون الإيطاليون، الذين أجروا الدراسة، إنهم خلصوا إلى أن تناول الفلفل الحار يقلل من خطورة الموت بالأزمات القلبية بنسبة 40%.

وتوصل الخبراء إلى أن الفلفل الحار عاد بالنفع أيضا على المتطوعين الذين لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

يشار إلى أن مادة كابسيسين، المضادة للالتهاب، والمواد التي تحدث الشعور بالحرقان لدى تناول الفلفل الحار هي السبب في خفض نسب الإصابة بالأزمات القلبية.

ونصت الدراسة على أن يحدد المتطوعون ما إذا كانوا يتناولون أطعمة تحتوي على الفلفل الحار نادرا أم بصورة دورية أو غالبا.

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وجرى تصنيف النظام الغذائي لكل شخص على مقياس من صفر إلى 9، بناء على كيفية التزامهم بحمية البحر المتوسط التقليدية.





يشار إلى أن جميع المشاركين في الدراسة يعيشون في منطقة موليزي في إيطاليا، موطن حمية البحر المتوسط، التي تعد من أصح الحميات الغذائية في العالم.

وتنص الحمية على تناول الخضراوات والفاكهة والمكسرات والأسماك والدهون مثل زيت الزيتون، وتناول اللحوم الحمراء بصورة نادرة ومنتجات الألبان والبيض بصورة محدودة.

وأوضحت الدراسة أن 24% ممن شملتهم تناولوا الفلفل الحار بصورة دورية، في حين قال ثلث المشاركين إنهم لم يتناولوا الفلفل أبدا.

وأشارت إلى أن خطر الإصابة بالأزمات القلبية أو أمراض القلب الأخرى انخفض بواقع 40% و34% على التوالي بالنسبة لمن يتناولون الفلفل الحار بصورة دورية.

قال ماريالاورا بوناتشو، أحد المشاركين الرئيسيين في الدراسة: "هناك حقيقة مثيرة للاهتمام كشفتها الدراسة وهي أن الحماية من خطورة الوفاة تعد أمرا مستقلا عن النظام الغذائي الذي يتبعه الأشخاص".

وأضاف: "بمعني آخر، يمكن أن يتبع شخص ما حمية البحر المتوسط الصحية، وآخر يتبع حمية أقل صحة، ولكن بالنسبة للاثنين الفلفل الحار له تأثير حماية".