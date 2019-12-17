تعرف علي أهم و أبرز فؤائد مركز التمر

إذا أردت علاج الإمساك في مركز التمر ، علاج الاضطرابات المعوية في مركز التمر ، علاج مشاكل القلب في مركز التمر ، علاج سرطان البطن في مركز التمر .. وحتى إذا بحثت عن مقوي جنسي فستجده في مركز التمر .

يعتبر التمر تاج الحلويات الطبيعية الصحية ، فهو غني بالطاقة ومثالي للنساء الحوامل للحفاظ على مستوى الحديد , ولكن هذه فقط بعض الفوائد الصحية التي يقدمها التمر، وسنتعرف على الفوائد الصحية المدهشة جدا لمُركز التمر.

التمر جيد لمعدتك

يعتبر التمر مسهلا طبيعيا، يحتوي منقوع التمر الطازج ، (تنقع حبات التمر في الماء طوال الليل)، على كميات كبيرة من الالياف التي تضمن حركات الأمعاء الصحيحة.

لهذا يجب على الاشخاص الذين يعانون من الإمساك أن يستعملوا هذا المُركز للحصول على راحة فورية، بينما تعمل كمية النيكوتين الموجودة فيه على علاج الاضطرابات المعوية، وبالاضافة الى مراقبة إنتاج الكائنات الحية الضارة، يوفر النيكوتين مساحة خصبة لنمو البكتيريا المناسبة للأمعاء.

التمر لزيادة الوزن

عندما يستهلك المُركز كجزء من حمية صحية، ومتوازنة، فسوف يوفر سكريات غنية ومغذيات كافية لكسب الوزن. التواجد المتوازن من الدهون والسكريات مع البروتين والفيتامينات يمكنان الجسم من الحفاظ على وزنه. وتقترح الدراسات تناول مُركز التمر مع الحليب أو مع معجون الخيار لمنع النحافة المفرطة.

التمر يقوي قلبك

إستهلاك المُركز المحضر منزليا، مرتين في الإسبوع، يساعد على حماية القلب ويبقيه بعيدا عن المشاكل القلبية الوعائية.

التمر مفيد للخصوبة

يعرف مُركز التمر بقدرته الفعالة في تحسين الخصوبة بشكل طبيعي، بالإضافة الى قدرته على رفع الطاقة الجنسية فهو فياغرا طبيعية 100 بالمائة، ولطالما استعمله القدماء لعلاج العجز الجنسي والقذف المبكر أيضا.

يفضل تناول مُركز التمر الممزوج بشكل جديد مع حليب العنزة أو الناقة، العسل، والهيل لتحسين الحياة الجنسية.

التمر لعلاج الإسهال

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كما قلنا سابقا مُركز التمر غني بالليف القابل للذوبان، مما يجعله سهل الهضم، لذلك، هو مثالي للسيطرة على الإسهال واضطراب الامعاء، الكميات الطبيعية من السكريات الموجودة في التمر تساعد في التخلص من الشعور بالتعب الذي يصاحب الاسهال.

التمر لعلاج تسمم الكحول

يستعمل مُركز التمر ايضا لعلاج مشكلة التسمم بالكحول. حيث تنقع الثمرات الطازجة بالماء مساءا وتشرب في الصباح للتخلص من أي أثر سام للكحول.

التمر لعلاج سرطان البطن

تقترح الدراسات الحديثة بأن مُركز التمر يمكن أن يساعد في علاج سرطان البطن. حيث يمكن أن يفعل التمر العجائب في شفاء السرطان بدون أي آثار جانبية، في الواقع تحتوي حبات التمر على سكريات طبيعية تساعد الجسم في الشفاء سريعا من الآثار الجانبية للعلاج الكيمياوي.

التمر جيد للنساء

مُركز التمر غني بالحديد وهو شراب مثالي للنساء الحبلى والمرضعات لمنع نقص الحديد. وفقا للبحوث، يمكن أن يقوي مُركز التمر جدران الرحم ويساعد في توسعها أثناء الولادة الطبيعية. تقترح الدراسات أيضا بأن شراب التمر يمكن أن يخفف من نزيف ما بعد الولادة.

التمر جيد للأسنان

بسبب محتواه الغني بالفلورين يمكن للتمر ايضا أن يحمي الأسنان من التسوس. ولكن يفضل عدم الاكثار منه بسبب السكريات الطبيعية الموجودة به.

التمر من الثمار الغنية بالفوائد الصحية العديدة. لذا حاول أن تبدأ نهارك بتناول بضع حبات من التمر أو مُركز التمر لفوائد إضافية.

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