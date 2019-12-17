تعرف علي أهم و أبرز فؤائد لبان الذكر

لبان الذكر ،، له 10 فوائد مدهشة تعزز الصحة وتحمي من الأمراض

مُر في طعمه ، حلو في فوائده ،، اللبان الدكر والذي يسمى أيضاً الشحري أو الكندر أو اللبان المر ، ويحتوي لبان الذكر على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد في علاج العديد من الأمراض والوقاية منها وهو عبارة عن مادة صمغية تنتج من شجرة تسمى "شجرة اللبان"، ويزرع بكثرة في الدول العربية، وكذلك في شمال إفريقيا.

يمكنك تناول لبان الدكر بطرق متعددة مثل مضغه كاللبان، أو من خلال نقعه في الماء وشرب المنقوع، وبكلا الحالتين له فوائد عظيمة تعزز الصحة وتحمي من الأمراض، ويمكن إستخدامه كبخور يعطي رائحة زكية ومنعشة حيث إستخدمه الفراعنة من قبل اعتقادا منهم بقدرته على طرد الأرواح الشريرة والعين والمس والحسد.

فوائد لبان الذكر

1. يحتوي لبان الدكر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة المفاصل وحمايتها من الالتهاب وهشاشة العظام.

2. ينصح بتناول لبان الدكر للوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان الرئة والقولون.

3. يحتوي لبان الذكر على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، كما انه يقلل من تقلصات وإنتفاخات البطن، ويساعد في طرد الغازات.

4. يعالج مشاكل الجهاز التنفسي والربو ويحمي من الالتهاب الرئوى والسعال المستمر، كما انه طارد للبلغم، ويعالج

5. مضاد للإلتهابات بأنواعها المختلفة، كونه يحتوي على نسبة كبيرة من الكورتيزون الطبيعي والغير ضار بالصحة على عكس الكورتيزون الصناعي.

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6. يخفف آلام الدورة الشهرية، ويؤخر ظهور سن اليأس، كما أنه يساعد على علاج الأعراض الأخرى المرتبطة بالحيض ومتلازمة ما قبل الطمث، مثل الألم في منطقة البطن والغثيان والصداع والتعب وتقلب المزاج.

7. يحافظ على صحة الفم ويحمي اللثة من الالتهابات والتسوس، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية

8. يحتوي لبان الذكر على كمية كبيرة من الخصائص التي تساعد على تعزيز الخصوبة وتنشيط الرحم.

9. نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية فيعمل لبان الدكر على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من الاسمرار والبقع.

10. يؤخر ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن وأعراض الشيخوخة المبكرة لأنه ينشط الجهاز الخلوي الذي يقوم بتجديد الخلايا، كما أنه يخلص الجلد من التصبغات والهالات السوداء.

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