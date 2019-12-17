تعرف علي أهم وأبرز فؤائد الفلفل الأسود

الفلفل الاسود مقوي جنسي مذهل وفوائده الصحية كثيرة جدا

الفلفل الاسود كنز يجهله الكثير .. قد تجد نسبة كبيرة تعتقد ان الفلفل الاسود هو فقط عبارة عن توابل تضاف للطعام لتضيف نكهة لذيذة ومميزة ، وهذا اعتقاد خاطيء !! ،، لان الفلفل الاسود فوائده متعدده وكثيرة ومن خلال هذا المقال سنضع لك ما يدهشك من فوائد تلك الكرات السوداء الصغيرة والتي ستصبح عاشق لها منذ هذه اللحظة ..

قد ذكر موقع "Only My Health" الطبي أن استخدام الفلفل الأسود في النظام الغذائي يساعد على تعزيز فقدان الوزن، ويساعد على الهضم، وتخفيف السعال والبرد، وزيادة التمثيل الغذائي وعلاج مشاكل الجلد وغيرها.

الفوائد الصحية للفلفل الأسود

الفلفل الأسود هو جيد للمعدة، ويحفز شهيتك، ويساعدك على فقدان الوزن، ويحسن عملية الهضم، ويخفف من مشاكل الجهاز التنفسي ويزيد من صحة الجلد ومن أبرز فوائده :

• يعزز وظائف المعدة

استهلاك الفلفل الأسود يزيد من إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وبالتالي تسهيل الهضم ، والهضم السليم ضروري لتجنب الإسهال، والإمساك والمغص، والفلفل يساعد أيضا على منع تشكيل الغاز المعوي، وعندما يضاف إلى النظام الغذائي فإنه يعزز التعرق والتبول، وإزالة السموم من الجسم.

• انقاص الوزن

الطبقة الخارجية من الفلفل نساعد في انهيار الخلايا الدهنية، فهو وسيلة جيدة لمساعدتك على تسليط فقدان الوزن بشكل طبيعي.

• صحة الجلد

الفلفل يساعد على علاج البهاق، وهو مرض جلدى يصيب بعض مناطق الجلد وتفقده التصبغ الطبيعي وتحويله إلى اللون الأبيض، وفقا للباحثين في لندن، فإن الفلفل يمكن أن يحفز الجلد لإنتاج الخلايا الصباغية، فهو أفضل بكثير من العلاجات الكيميائية القائمة على علاج البهاق.

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• الإغاثة التنفسية

يضاف الفلفل إلى المقويات لعلاج البرد والسعال ، والفلفل أيضا يوفر الإغاثة من التهاب الجيوب الأنفية واحتقان الأنف، وله خاصية يساعد على تفتيت المخاط والبلغم وترسبات الجهاز التنفسي.

• مضاد للجراثيم

خاصية مضادة الجراثيم من الفلفل الأسود يساعد على مكافحة العدوى ولدغات الحشرات، والفلفل يضاف إلى النظام الغذائي مما يساعد على الحفاظ على الشرايين نظيفة عن طريق التمثيل بطريقة مماثلة للألياف وكشط الكولسترول الزائد من الجدران، والحد من تصلب الشرايين، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

• مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة مثل الفلفل يساعد على الوقاية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل فى الكبد، كما أنها تفيد في أعراض الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد، والضمور البقعي للجلد، وفقدان الذاكرة.

• مقوي جنسي

اضافة القليل من الفلفل الاسود على كوب من الحليب الدافيء يعمل كـ مقوي ومنشط جنسي وهذه من اكثر الوصفات الهنديه الفعالة للقوة الجنسية.. كما ان الوصفة تزيد الرغبة في إقامة علاقة جنسية بالنسبة للمرأة ، في الوقت الذي تساعد المواد الحارقة على تحفيز العضو الذكري للرجل، وتقوي من ضخ الدم إليه مما يقوي عملية الانتصاب ، وهو جيد لمن يعاني من ضعف الانتصاب وبعض المشاكل الجنسية الاخرى.

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