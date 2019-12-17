تعرف علي أخم و أبرز فؤائد الكولاجين

الكولاجين البحريّ، له العديد من الفؤائد العلاجيّة والتجميليّة، فهو عبارة عن نوع من أنواع البروتين المستخلص من قشور الأسماك، والجلود والغضاريف، ويُستخدم في الأطعمة والمكمِّلات الغذائيّة، ومستحضرات التجميل.

فما هي هذه البوردة؟ وما منافعها على بشرة العروس؟

فوائد هذه البودرة

-تحافظ على شباب البشرة أطول فترة ممكنة وتؤخّر الشيخوخة، خصوصاً أنها غنيّة بحمض الهيالورونيك.

-شدّ البشرة وإعادة النضارة إليها خصوصاً مع مرور الوقت والتقدم في السن وتساعد على عدم ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة وتعيد إلى الجسم كمية لا بأس بها من الكولاجين المفقود.

-يساهم في تنعيم البشرة وتبييضها والحد من نسبة الهالات السوداء تحت العينين.

-تساعد بودرة الكولاجين في التخفيف من علامات تمدّد الجلد وتمنحك بشرة مرنة أكثر.

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-لبودرة الكولاجين فوائد أخرى للشعر ومنها الحد من تساقطه وتقويّته وتساعد على تجدّده.

-يدخل في صناعة منتجات العناية الشخصيّة بالبشرة، كالشامبو والبلسم وأحمر الشفاه.

-زيادة ترطيب البشرة: تُستخدم المادّة الجيلاتينيّة الموجودة في الكولاجين البحري، في علاج علامات تقدّم البشرة، وزيادة ترطيبها ومرونتها، وعند وضعها على الوجه مرتين يوميًّا لمدَّة شهر، ستشعرين بتغيّر فظيع على بشرتك.

-زيادة نموّ الشعر: يزيد الكولاجين البحري من نموّ الشعر، وذلك لاحتوائه على البروتينات الضروريّة، وأيضًا خصائص مضادة للأكسدة، تؤثِّر على نمو شعركِ وتجعله كثيفًا وقويًّا.

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