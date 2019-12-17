تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الجينواز

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x عدد بيضة (طازجة)

1 ½ x كوب دقيق

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x معلقة كبيرة فانيليا (سائلة)

1 x كوب سكر

1 x رشة ملح الخطوات يسخن الفرن على درجة 180 مئوية.

ينخل الدقيق مع الملح والبيكينج باودر.

في وعاء يخفق البيض مع السكر والفانيلا على سرعة متوسطة ثم نرفع السرعة إلى عالية، ونخفق جيدا حتى يتضاعف حجم البيض.

نضيف الدقيق إلى البيض ونخفق على سرعة هادئة.

يصب الخليط في قالب الكيك ويخبز لمدة 30 الى 35 دقيقة.

عندما ينضج الكيك نطفي الفرن ونتركه خمس دقائق داخل الفرن ثم نخرجه ونتركه على شبك حتى يبرد تماما.

يستخدم هذا الكيك في عمل التورت التي تزين بعجينة السكر. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة تحضير كيك الفانيليا بالنوتيلا وجوز الهند طريقة إعداد كيك الفانيليا بالكريمة وصوص الشوكولاتة

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