المقادير 1 x معلقة كبيرة سكر

1 x كوب جريب فروت (عصير)

1 x كوب عصير برتقال

1 x كوب حليب كامل الدسم

¼ x معلقة صغيرة فانيليا الطريقة: تمزج جميع المكونات في الخلاط جيداً ثم تقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فراولة بالزبادى والبرتقال طريقة إعداد كيكة الزبادي بالجريب فروت الشهية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميلك شيك الفاكهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.