تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير البرتقال بالصودا

المقادير 4 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

1 x لتر عصير برتقال (طازج)

1 x كوب كلوب صودا

1 x كوب ثلج (مجروش) الطريقة: فى الخلاط نضع جميع المكونات ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.

ثم فى أكواب التقديم يصب العصير ويجمل بحلقات البرتقال الطازجة يقدم مثلج بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الآيس كريم مع الصودا والفاكهة دراسة تحذر من تناول عصير البرتقال بسبب زيادة احتمالات الإصابة بالسكري

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