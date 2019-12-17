شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب الأطعمة الغنية بالبروتين أبرزها الجوافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروتين يعد من أهم أنواع العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي تعمل علي بناء العضلات والعظام بشكل جيد وقوي، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أغرب الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين، وذلك وفقا لموقع " thehealthy"، ومنها:

-الفاصوليا السوداء..

الفاصوليا السوداء مصدر غني بالألياف والبروتين، و100 غرام منها يمد الجسم بـ 21.6 جرام من البروتين، مما يجعلها جزءًا كبيرًا من أي نظام غذائي صحي، فالفاصوليا السوداء تعد من البقوليات المليئة بالحديد، وأيضا هي مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم والثيامين والبوتاسيوم والفولات الذي يلعب دورًا أساسيًا في منع عيوب الأنبوب العصبي أثناء الحمل، ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الشريان المحيطي.



الفاصوليا السوداء

-البيض..

واحدة من أفضل المنتجات الحيوانية للبروتين، فهو يحتوي علي 6 جرامات من البوتين الذي يحتاجه الجسم، وتشير الدراسات إلى أن البيض يمكن أن يساعد الشخص على الشعور بالرضا والكامل والسعادة لفترة أطول، مما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام، وهناك إحدى الأساطير المحيطة بالبيض وهو أنه سيئ لمستويات الكوليسترول، ولكن هذا الادعاء غير صحيح إلى حد كبير.

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- الشوفان..

الشوفان يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، فهو يحتوي علي 17 جرامًا لكل 100 جرام ، من السهل تحضير الشوفان فهو عبارة عن حبيبات كاملة ، مما يجعلها غنية بالألياف ، وهو عنصر غذائي أساسي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم ، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية ، ويتحكم في نسبة السكر في الدم.

-الجوافة..

لا يتم اعتبار الفواكه غالبًا كمصادر للبروتين ، ولكن الجوافة هي أكثر الفواكه غنية بالبروتين. كما يوفر مضادات الأكسدة وفيتامين C والليكوبين، وهذا يجعلها من الفواكه الهامة الغنية بالبرتين.