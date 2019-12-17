شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحضيرات ما قبل عملية تحويل مسار المعدة من الدكتور كريم صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك ثمة تجهيزات ما قبل عملية تحويل مسار المعدة سواء تحويل المسار المصغر، أو التحويل مع التكميم المعدل.

الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي كيفية التحضير لإجراء عملية تحويل مسار المعدة.

وأكد الدكتور كريم صبري في حديث خاص لـ ”الخليج 365” إن تحويل مسار المعدة يتطلب بعض التحضيرات المعملية حيث يجب أن نطمأن على القلب والكلى، بالإضافة إلي جميع الفحوصات التي تسبق التخدير مثلها مثل أي عملية أخرى لكن يتم التدقيق في بعض الفحوصات مثل القلب، ووظائف التنفس لأن معظم المرضى المصابين بالسمنة لديهم مشاكل في التنفس أثناء النوم، والتي تتطلب بعض الفحوصات المخصصة لها، وإذا كانت هناك بعض المشاكل في الصدر يعرض المريض على طبيب الصدرية، وكذلك إذا كان مشكلة في القلب يعرض على طبيب القلب، وإذا تبين سلامة الفحوصات ففي هذه الحالة تكون وقتها جاهز لإجراء العملية.



مراحل لإجراء عملية تحويل مسار المعدة

واشار إلى أن اليوم السابق للعملية يفضل أن نتناول طعام خفيف ونصوم عن الطعام تماما لمدة 6 ساعات وعن الشرب لمدة 4 ساعات ، وينصح بشرب كمية كبيرة من المياة قبل العملية بيوم، بحيث يكون الجسم به كمية سوائل كافية ، لافتاً إلي إن يوم العملية اذا كنت تأخذ علاجات ضغط او سكر او علاج للغدة الدرقية نقدم للمريض التعليمات لتناول هذه الادوية .

وأوضح الدكتور كريم صبري إلي أنه يتم اجراء العملية في وقت قصير لا يتعدى ساعة على الاكثر، وتقوم للمشي بعد العملية بساعتين وتشرب بعد 6 ساعات وتخرج من المستشفى بعد 12 ساعة والعودة للعمل بعد يوم واحد فقط من اجراء العملية لان العملية تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة.

يشار إلي إنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في محافظة الغربية بمدينة طنطا، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية حيث توجد به وحدة للعلاج الطبيعي، وقسم خاص للتجميل والجلدية.

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .



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