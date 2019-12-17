شكرا لقرائتكم خبر عن استشارية لـ«النساء الحوامل»: 6 أطعمة ممنوع تناولها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت استشارية طب النساء والولادة، الدكتورة مها النمر، على ضرورة امتناع النساء الحوامل عن تناول 6 أنواع من الأطعمة.
وأوضحت “النمر” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن الأطعمة، هي “الأسماك الملوثه بالزئبق مثل سمك الماكريل والتونا، اللحوم النيئة أو قليلة الإستواء”.
وأضافت الاستشارية: أن القائمة تشمل “الأجبان والحليب غير المبستر، أي أطعمة نيئة مثل سلطة سالمون نيئ، سوشي، صدفيات بحرية، البيض النيئ، الخضار والفواكهة غير المغسولة”.
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