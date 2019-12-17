شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية مدهشة للرمان.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
الرمان من الفواكه اللذيذة التي يحبها الكثيرون، وهي ثمرة غنية جدا بالعناصر الغذائية المهمة للصحة. فالرمان غني جدا بمضادات الأكسدة الهامة بشكل خاص للحفاظ على صحة خلايا الجسم ومساعدتها على مقاومة البكتريا والفيروسات، و الرمان يفوق الشاي الأخضر فيما يخص مضادات الأكسدة بثلاث مرات.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن للرمان تأثير قوي أيضا على صحة القلب والأوعية الدموية؛ حيث يساعد تناول الرمان بانتظام على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقل خطر ترسبات الأوعية الدموية. ومن خلال تحرير الأوعية من الترسبات ينخفض ضغط الدم تلقائيا؛ حيث يتدفق الدم دون عوائق.
مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تعد مهمة أيضا لمعالجة الالتهابات، حتى أن دراسة أظهرت فائدة للرمان في علاج حالات التهاب المفاصل وتقليل الألم بشكل كبير.
وأظهرت العديد من الدراسات قدرة للرمان في محاربة الخلايا السرطانية، وأثبتت دراسة أجريت عام 2012 أن الرمان ساعد على الحد من انتشار خلايا سرطان البروستاتا.
كانت هذه تفاصيل خبر فوائد صحية مدهشة للرمان.. تعرّف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.