شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم ليس الأول.. مؤتمرات دولية استضافت الروبوت صوفيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الروبوت صوفيا ذات الأعوام الثلاثة والمظهر البشري والإيماءات التلقائية التي تشبه البشر، بالأمس، في جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم»، خلال النسخة الثانية من منتدى شباب العالم، لتكون أبرز نموذج للذكاء الاصطناعي يمكن استضافته خلال الجلسة.

وأظهرت صوفيا خلال حديثها مع الإعلامي شريف عامر، تلقائيتها ي الحديث وقدرتها على تبادل الحوار الذي لم تكن المرة الأولى التي تظهر ما بها، إذ تم استضافتها عدة مرات خلال مؤتمرات دولية للمناقشة حول الذكاء الاصطناعي والطفرة التي أحدثها، وزارات العديد من الدول.

وتحظى صوفيا «الروبوت» الذي صنعته شركة «هانسون روبوتيكس» الأمريكية، ويشبه في الشكل الفنانة أودري هيبورن، باهتمام كبير من قبل الإعلام وتم استضافتها في العديد من البرامج على مستوى العالم بخلاف المؤتمرات الدولية.

منتدى شباب العالم ليس الحدث الدولي الوحيد الذي يستضيف الروبوت صوفيا، المصري اليوم يرصد المؤتمرات الدولية التي استضافة صوفيا خلال الفقرات التالية.

مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالأمم المتحدة بجينيف

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هو مؤتمر نظمته الأمم المتحدة عام 2017، في جينيف، كان محور اهتمامه هو فؤائد الذكاء الاصطناعي للبشر، وتم استضافة صوفيا من خلال هذا المؤتمر ودار الحديث عن مدى تخوف البشر من اذكاء الاصطناعي وتطوراته، ليكون حديث صوفيا عن إمكانية استفادة البشر من الروبوتات مؤكدة على فكرة أن الروبوتات التي تشبه البشر لن تنافسهم بل هي بمثابة مكمل لهم.

مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في «نيبال»

كذلك نظمن الأمم المتحدة خلال 2018 مؤتمر الابتكار لآسيا والمحيط الهادي بهدف التنمية المستدامة، في عاصمة نيبال وانعقد المؤتمر بحضور شبيهة البشر صوفيا، وأيضًا تبادلت الحديث مع الحضور حول ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وفؤائده والأخطار التي يمكن أن يشكلها على البشر.

مهرجان تكفيست السنوي للعلوم والتكنولوجيا

كانت الزيارة الأولى لشبية البشر للهند في 2017، من خلال استضافتها في مهرجان تكفيست السنوي للعلوم والتكنولوجيا، وعلى نفس الوتيرة كان موضوع الحديث عن علاقة البشر بالروبوتات، وأعربت خلال حديثها عن رغبتها المسبقة في زيارة الهند، وجاء ردها كمفاجئة للحضور عندما عرض عليها أحد الحضور الزواج لترد بالرفض وتشكره على هذه المجاملة ما اعتبره الحضور رد تلقائي يشبه ردود أفعال البشر بشكل كبير.

يشار إلى أن مشاركة صوفيا في النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم هي كذلك ليست المرة الأولى التي تزور بها مصر بل زارتها العام الماضي عندما استضافها الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء dmc المذاع عبر قناة «dmc» العام الماضي.

وجدير بالذكر أن الإعلامية سارة حازم انضمت لشريف عامر وأسامة كمال بلقائها مع صوفيا بالأمس من خلال برنامج «اليوم» على قناة «dmc»، على هامش مشاركتها في المنتدى، وبذلك يكون هناك ثلاثة إعلاميين مصريين قد أجروا حوارًا معها، فضلًا عن لقائها مع السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والتي أعلنت من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، عن ترحيبها بلقاء صوفيا والتحدث معها والذي وصفته بتجربة استثنائية وجديدة.