تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الخوخ بالكراميل

المقادير 5 x عدد خوخ

4 x معلقة كبيرة سكر

3 x معلقة كبيرة صوص الكراميل

1 x لتر لبن كامل الدسم الطريقة: نقوم بتقطيع الخوخ ثم نضيف له السكر و اللبن و الكراميل ثم نطحنه جيداً في الخلاط و يقدم . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خوخ بالآيس كريم طريقة إعداد وتحضير مشروب الكاسترد الساخن بالكراميل

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