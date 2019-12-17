تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جوافة باللبن

المقادير 6 x عدد جوافة (مغسولة ومقطعة ومنزوعة البذر)

4 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

2 x كوب لبن كامل الدسم (مثلج)

1 x معلقة صغيرة عصير ليمون الطريقة: نضع جميع المكونات فى الخلاط ونخلط جيدا لمدة خمس دقائق حتى ينعم الخليط تماما.

يصب فى أكواب التقديم يقدم بارد بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيك الجوافة 15 سببا تجعلك تتناول الليمون والنعناع

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