تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن حمام

المقادير 5 x عدد بصل (شرائح)

4 x عدد حمامة

2 x عدد جزر (شرائح)

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة بهارات

⅛ x جرام زبدة

⅛ x كيلو برقوق مجفف (منقوع بالماء لمدة نصف ساعة الطريقة: يغسل الحمام ثم يصفى جيدا.

ثم يتبل بالملح والفلفل والبهارات.

ثم فى طاجن مدهون بالزبد نضع الحمام ويرص فوقها حلقات البصل والجزر والبرقوق ونوزع الزبد ونتبل بالملح والفلفل.

ثم نضع الطاجن فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تمام النضج يقدم ساخنا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير جمبري مقلي بالبهارات من المطبخ الآسيوي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك بورى بالبطاطس والجزر

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