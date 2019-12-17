تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه مشوي

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
800 x جرام سمك فيليه
5 x عدد ليمونة (شرائح)
4 x عدد فص ثوم مهروس
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
1 x معلقة كبيرة زيت ذرة
1 x معلقة صغيرة نعناع مجفف
1 x كوب كزبرة جافة مطحونة
1 x معلقة كبيرة خل
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 x عدد بصلة مفرومة
الطريقة:
هنتبل شرائح السمك بالملح، والفلفل، والبصل، والخل والنعناع الجاف.
و بعد ما نخلط الشرائح في التتبيلة، تغطى وتترك في الثلاجة لمدة 1 ساعة .
و بعدين توضع الكزبرة، والثوم وقليل مع الملح في الخلاط، تفرم معاً حتى تصبح ما يشبه العجينة . ثم توضع جانباً.
بعد كده هنسخن الشواية على درجة حرارة عالية
و بعدين تغمس شرائح السمك والليمون في خليط الثوم المتبلة، و توضع على المشواة مع شرائح الليمون، و تحمر وتقلب لمدة 7 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً ثم تقدم بألف هنا وشفا.
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