تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه مشوي

المقادير

800 x جرام سمك فيليه

5 x عدد ليمونة (شرائح)

4 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة نعناع مجفف

1 x كوب كزبرة جافة مطحونة

1 x معلقة كبيرة خل

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد بصلة مفرومة

الطريقة:

هنتبل شرائح السمك بالملح، والفلفل، والبصل، والخل والنعناع الجاف.

و بعد ما نخلط الشرائح في التتبيلة، تغطى وتترك في الثلاجة لمدة 1 ساعة .

و بعدين توضع الكزبرة، والثوم وقليل مع الملح في الخلاط، تفرم معاً حتى تصبح ما يشبه العجينة . ثم توضع جانباً.

بعد كده هنسخن الشواية على درجة حرارة عالية

و بعدين تغمس شرائح السمك والليمون في خليط الثوم المتبلة، و توضع على المشواة مع شرائح الليمون، و تحمر وتقلب لمدة 7 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً ثم تقدم بألف هنا وشفا.

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