تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية البطاطس بالدجاج

المقادير

6 x عدد صدور دجاج مخلية

4 x عدد طماطم (مقطعة شرائح)

4 x عدد بطاطس (مقطعة شرائح)

3 x عدد بصل (مقطع شرائح)

3 x عدد فص ثوم

2 x معلقة كبيرة سمن

2 x معلقة صغيرة بهارات دجاج

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطعة شرائح)

1 x عدد جزر (مقطعة شرائح)

1 x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطعة شرائح)

1 x كوب ماء

½ x معلقة صغيرة كركم

¼ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.

في طبق يوضع الملح، البهار، الكركم، الكزبرة، القرفة، الكمون والفلفل. وتقلب البهارات لتختلط.

في صينية الفرن يوضع البصل، الثوم، البطاطس، الطماطم، الجزر، الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر.

توضع قطع الدجاج في البهارات وتقلب لتتغطى بالبهارات جيدا. ثم يوضع قطع الدجاج على الخضروات. وتنثر بقية البهارات على الدجاج والخضروات.

يسكب السمن والماء على الدجاج والخضروات. ويغلف الطبق بقطعة من ورق الألمنيوم. وباستخدام رأس السكين شقى عدة شقوق في ورق الألمنيوم.

توضع صينية الدجاج بالبطاطس في الفرن لمدة 45 دقيقة إلى أن تنضج الخضروات والدجاج.

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