تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية القرنبيط بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة دقيق

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد صدور دجاج مخلية (مشوى ومقطع شرائح)

2 x كوب مرق الدجاج

1 x كيلو قرنبيط

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x رشة جوزة الطيب

1 x كوب جبنة كريمي

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x كوب جبنة موزريلا

½ x كوب جبنة بارميزان

½ x كوب بقسماط مطحون

½ x كوب جبنة شيدر

½ x كوب بقدونس طازج الطريقة: يقطع القرنبيط ويغسل جيدا ثم يوضع فى ماء مغلى مع معلقة عصير ليمون معلقة ملح ومعلقه كمون ليسلق نصف سلقة ثم ينشل من الماء ويصفى.

فى طاسة على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يصفر لونة ثم نضيف الثوم.

نضيف الدقيق للبصل والثوم ونقلب جيدا.

ثم نضيف المرق والكريمة والجبن الكريمى ونقلب جيدا حتى نحصل على صوص كثيف.

يتبل الصوص بالملح والفلفل الاسود وجوزة الطيب.

يرص القرنبيط وشرائح الدجاج المشوى فى صينية ثم يصب فوقة الصوص وينثر البقدونس.

ثم تنثر انواع الجبن على وجة الصينية وفوق الجبن ينثر البقسماط.

نضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 مدة 20 دقيقة تقريبا أو لحين أن تأخذ لون ذهبى.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: فوائد جوزة الطيب طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا

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