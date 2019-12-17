تعرفي على طريقة إعداد وتحضير نجرسكو بالدجاج

المقادير

400 x جرام مكرونة (بينى أو أصابع - مسلوقة)

4 x عدد صدور دجاج مخلية

4 x عدد حبهان

4 x عدد حبيبات فلفل أسود كاملة

2 x عدد ورق لورا

2 x كوب جبنة موزريلا (مبشورة)

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x عدد بصلة (متوسطة مقطعة أرباع)

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x معلقة صغيرة ملح

½ x كوب جبنة شيدر (مبشورة)

½ x كوب زيتون اسود (مقطع شرائح)

¼ x كوب دقيق

الطريقة:

فى حلة على نار متوسطة هنضيف ماء وهنضيف الدجاج والبصل والحبهان والملح والفلفل وورق اللورا ويترك حوالى 40 دقيقة لينضج.

هنرفع الدجاج من المرقة وهنصفى المرقة وتترك جانبا.

هنقطع الدجاج لمكعبات صغيرة ويترك جانبا.

فى حلة هنضيف الحليب والكريمة والدقيق و كوبين من مرقة الدجاج وهنقلبهم كويس جدا.

هنحط الحلة على النار وهنقلب الخليط بمعلقة خشبية لحد ما يغلى والصوص يتقل.

هنسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

هنضيف ثلث كمية الصوص على المكرونة ونقلب كويس.

هنجيب صينية بايركس عميقة متوسطة وهنضيف نصف كمية المكرونة وعليها هنضيف نصف كمية الجبنة الموزاريلا والشيدر ونصف كمية الزيتون.

هنضيف باقى كمية المكرونة وهنصب عليها باقى كمية الصوص وعلى الوجه هنضيف باقى كمية الجبنة والزيتون.

تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يحمر الوجه وتقدم ساخنة..بالهنا والشفا.

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