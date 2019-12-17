تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا التونة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x معلقة كبيرة صوص (البيتزا)

2 x كوب دقيق

2 x معلقة كبيرة زيتون اسود (مقطع شرائح)

1 x كوب جبنة موزريلا

1 x عدد قرن فلفل حامى (مقطع صغير إختيارى)

1 x علبة تونة (قطع)

¾ x كوب ماء (دافئ)

¾ x معلقة كبيرة خميرة

½ x معلقة صغيرة سكر

½ x معلقة صغيرة ملح

¼ x كوب جبنة شيد الطريقة: في وعاء ننخل الدقيق والسكر ونضيف الخميرة.

نضيف نصف كمية الماء ومعلقتين من زيت الزيتون ونقوم بعجن العجينة.

نضيف بقية الماء حسب احتياج العجين، ونعجن لمدة عشر دقائق حتى تتكون عجينة ملساء غير ملتصقة بالإناء.

نغطي العجينة بفوطة مطبخ وندعها في مكان دافئ لمدة ساعة او ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمها.

بعد اختمار العجينة نفردها في صينية واسعة مبطنة بزيت ومنثورة بالدقيق.

نقوم بوخز العجينة بواسطة شوكة وندعها تتشمع في فرن ساخن على درجة 225 مئوية لمدة خمس دقائق.

نقوم بدهن سطح البيتزا بالصلصة ونفرد الجبن الموتزريلا والشيدر على السطح، ثم نقوم بفرد التونة ونوزع شرائح الفلفل الاحمر الحار وشرائح الزيتون على السطح.

تخبز في فرن ساخن على درجة 200 مئوية لمدة 8 الى 10 دقائق ثم تقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالذرة والمايونيز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالخضار والصويا صوص

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