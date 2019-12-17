شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. واتعرف على تحليل الـ PCR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند التعرض للإصابة بالتهاب كبدي سي فيقوم الطبيب بطلب إجراء تحليل الـ PCR ، الذي يساهم في حقيقة الإصابة بفيروس الكبد، وهذا التحليل يطلق عليه أيضا تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل أو تحليل تفاعل البلمرة التسلسلي، وهذا النوع من التحليل يساهم بشكل كبير في الكشف عن وجود فيروس سي.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع " medicalnewstoday"، أن هذا التحليل يعد من أدق التحاليل التي تساهم بشكل كبير في الكشف عن الإصابة بفيروس سي، وأيضا تكشف عن وجود أي فيروسات في الدم أخرى، كنقص المناعة البشرية أي الإيدز.



شروط تحليل pcr

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الـ PCR الملخص الخاص به أنه واحد من ضمن التحليلات الخاصة بالتهاب الكبد، ولكن يجب إجراء بعض التحاليل الأخرى الخاصة بالمرض معه أي إجراء تحليل أنزيمات الكبد، والفيروسات واختبار الزلال، والأجسام المضادة.

وفي بعض الأحيان أي في حالة ارتفاع نسبة نتيجة التحليل يقوم الطبيب بأخذ خزعة من الكبد للتعرف علي إذا كان هذا الشخص يعاني من تليف بالكبد أم لا، ولذا عليك توخي الحذر بشكل كبير.

وهذا التحليل يكون عن طريق سحب عينة من الوريد، ولا يشترط الصيام أو أي شيء، ولكن يجب المتابعة مع الطبيب للتعرف إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبته ام لا.