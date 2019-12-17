شكرا لقرائتكم خبر عن التخسيس وزيادة الوزن كلاهما طاقة.. جراند ماستر أحمد شعبان يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة الرياضة من أجل التخسيس واتباع الطرق المختلفة لزيادة الوزن كلاهما طاقة تدخل الجسم على اختلاف تأثيرها.

جراند ماستر أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة، يوضح في التقرير التالي أنواع الطاقة المستخدمة للتخسيس ولزيادة الوزن.

وأوضح جراند ماستر أحمد شعبان في حديثه لـ"الخليج 365" إن ممارسة الرياضة للتخسيس، تعتبر عكس الطرق المتبعة لزيادة الوزن، ولكن كلاهما يحدث نتيجة طاقة ما تدخل الجسم، لافتاً إن الرياضة تولد طاقة تقوم بعمل إنحلال للدهون الموجودة في الجسم، أما الطرق المتبعة لزيادة الوزن أو الأكلات المسئولة عن زيادة الوزن طاقتها مسئولة عن زيادة الوزن في الجسم.



أنواع الطاقة المسئولة عن التخسيس والتنحيف

وأشار إلى أن هناك نوعين من الطاقة نوع مسئول عن تحليل الدهون ويقلل من وزن الإنسان والذي يطلق عليه "الطاقات النارية"، وسميت كذلك لأنها أشبه بالنار الحارقة، فالرياضة تزيد من طاقات النار في الجسم والتي نشير لها باللون البرتقالي، لذا فالرياضة تقوم بحرق كل الدهون الموجودة في الجسم وبالتالي ينقص الوزن.

وفي السياق ذاته تحدث عن زيادة الوزن مؤكداً إن هناك كثيرون لا ينتبهون إلي إن كل الأشياء المسئولة على زيادة الوزن لونها أبيض، فالسكر لونه ابيض وكذلك الملح، ومصادر الكربوهيدرات جميعها لونها أبيض، فالعيش مصنوع من الدقيق ولونه أبيض أيضا، حتى عندما نرتدي ملابس بيضاء فهي تعطينا حجم أكبر على عكس عندما نرتدي لون أسود يظهر الجسم نحيف، مشيراً إلي إن اللون الأبيض بشكل عام يزيد من كثافة الجسم، ويجعل الإنسان يزيد وزنه.



وظائف لطاقة اللون البرتقالي في الجسم

أما اللون البرتقالي له تأثير تنحيفي، حيث يساعد على رفع حرارة جسم الإنسان، ويساعد الإنسان على التخلص من الدهون، ويزيد من سرعة وقوة الحرق في جسم الإنسان، لذا فتأثير اللون البرتقالي على عكس تأثير اللون الأبيض تماما، وليس بالضرورة استخدام اللونين عن طريق الطعام بل تأثيرهما في كل شئ محيط بنا سواء ملابس أو دهان حوائط أو أي شىء آخر.

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