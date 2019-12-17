نسف الدهون وخسارة 7 كيلوغرام في اسبوع برجيم التونا والخيار

يعتبر نسف الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة امراً ضرورياً جداً لأنه لا يساعد على استعادة الرشاقة فقط، بل يحمي من الاصابة بالكثير من الامراض الخطرة وخصوصاً امراض القلب والشرايين. ولهذا من الضروري دائماً اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك يمكن نسف الدهون من خلال اعتماد حميات موقتة منها حمية بيفرلي هيلز التي تطبقها بعض اشهر النجمات في العالم.

كيفية نسف الدهون برجيم بيفرلي هيلز



يساعد رجيم بيفرلي هيلز على نسف الدهون وخسارة 7 كيلوغرامات كل اسبوع من خلال الاعتماد على تناول الكثير من انواع الفواكه. فهو من حميات الديتوكس التي تساهم في تنظيف الجسم من السموم وتخليصه من البقايا الضارة ايضاً. ومن ابرز مكوناته الفعالة الاناناس والاجاص والشمام والعنب الغنية بأنزيمات تعزز عملية حرق الدهون في مناطق الجسم المختلفة. وخلاله ومن اجل الحصول على افضل نتيجة يجب الحرص على الامتناع عن تناول الليمون.

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طريقة تطبيق الرجيم



خلال تطبيق هذا الرجيم يجب تناول الفواكه خلال معظم الوجبات لمدة اسبوعين. وفي الاسبوع الثالث يسمح بإضافة بعض الاطباق استعداداً لاستعادة نظام غذائي صحي طبيعي.



الاسبوع الاول



الاثنين. الفطور والغداء شرحات اناناس. العشاء ثمرتا موز.

الثلثاء. الفطور والغداء اجاص وشمام. العشاء مانغا او شمام.

الاربعاء. الفطور والغداء اجاص او شمام. العشاء اناناس.

الخميس. الفطور والغداء والعشاء شمام، بطيخ او فراولة.

الجمعة. الفطور حبتا موز. الغداء 250 غ من المشمش المجفف. العشاء حبات عنب.

السبت. الفطور 250 غ من اللوز. الغداء فراولة. العشاء حبتا موز.

الاحد. الفطور والغداء والعشاء شمام او تفاح.

الاسبوع الثاني



خلال هذا الاسبوع تتسارع عملية نسف الدهون ويعتمد برنامجه تحديداً على تناول العنب الذي يحتوي على انزيمات تعمل على تنظيف القولون من البقايا الضارة.

الاثنين. الفطور 250 غ من اللوز النيئ. الغداء فراولة. العشاء 250 غ من العنب.

الثلثاء. الفطور والغداء والعشاء عنب.

الاربعاء. الفطور والغداء والعشاء عنب.

الخميس. الفطور 200غ من الخبز الكامل. الغداء شوربة خضار. العشاء حبتا تفاح.

الجمعة. الفطور والغداء اناناس. العشاء سلطة خضار مع القليل من الارز.

السبت. الفطور والغداء تفاح. العشاء بطاطا مطهوة مع ملعقتي طعام من الزبدة.

الاحد. الفطور والغداء والعشاء مانغا وشمام.

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الاسبوع الثالث



- خلال هذه المرحلة من رجيم بيفرلي هيلز يجب الحفاظ على الوزن الذي تمت خسارته في الاسبوعين السابقين من خلال 3 عمليات هي حرق الدهون واكتساب الطاقة وتنظيف الجسم من السموم.

- يمكن في هذه المرحلة اتباع برنامج الاسبوع الثاني مع استبدال العنب بأنواع فواكه اخرى خلال وجبتي الفطور والغذاء. اما اثناء العشاء فيسمح بتناول طبق من الخضار مع اللحم المطهو بطريقة صحية.

فوائد الرجيم



بعد اتباع هذا الرجيم بالطريقة الصحية يمكن نسف الدهون وخسارة الوزن واستعادة الرشاقة في مدة قصيرة. كما يمكن تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة المسببة للكثير من الامراض خصوصاً انه يحد من تناول اللحوم.

مضار رجيم بيفرلي هيلز



لا يمكن اتباع هذا الرجيم مرات عدة او لمدة طويلة جداً لأنه يفتقر الى البروتين. ولهذا السبب من الممكن الشعور بالتعب وبالضعف العضلي. ويجب الانتباه الى ان الاصناف التي يتم تناولها تحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات. ولهذا السبب الافضل الا تتخطى مدة اتباعه الـ3 اسابيع. وهكذا يمكن خسارة الوزن ونسف الدهون من دون المعاناة من اي مشاكل صحية.