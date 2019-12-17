سيصدمك ما تعنيه شامتك

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الشامة "حبّة الخال" ما أكثر الشعراء الذين تغزلوا بها، فالجمال العربي يحتّم وجود الشامة التي تزين الوجه وتحديدًا فوق الشفاه وعلى الخد إذ نلاحظ أنّ غالبية النساء العربيّات يتميّزن بحبة الخال حتى أن بعض الفتيات تنتشر على أجسادهن الشامات التي تتراوح بين الصغيرة، الكبيرة، النافرة، الداكنة والفاتحة.



والشامة الأجمل على الاطلاق هي الشامة غير النافرة والتي تتراوح حدة لونها بين البني والأسود أما معنى مكانها في الوجه فهو على الشكل التالي:

تظهر الشامة في بعض الأحيان على الجبين إما في الوسط أو على الجانبين، وتعكس هذه الشامة حدّة وقوة شخصية المرأة وإصرارها على رأيها كالممثلة أنجلينا جولي التي تنفرد بشامتها التي تقع فوق حاجبها.

لكن الشامة القريبة من العين هي الأجمل وقد تدلّ على رومنسية المرأة وشخصيتها الحالمة، كما تتمتع هذه الشخصية بنظرة إيجابية الى الحياة.

Advertisements

أما الشامة الموجودة فوق الشفة العليا فتدلّ على الذكاء والحنكة، وتعتبر المرأة التي تتسم بهذه الشامة الأكثر حظًا بما أنها إجتماعية ومرحة.

وقد تكون الشامة موزّعة حول منطقة الذقن وتدلّ حبة الخال هذه على المرأة الأنيقة والتي تحب الموضة والتطور كما تعشق هؤلاء النساء الترتيب والتنظيم في كافة نواحي حياتهن.

أما الشامة الموجودة على الخدّ تعكس شخصية لطيفة ووجهاً ناعماً وبريئاً.

إذا كنت الشامة مرسومةٌ على فتحة الأنف فتخبّئ وراءها شخصية إمرأة لامبالية وعفوية بالاضافة الى أن البعض يعتبر أن هؤلاء النساء لا يتقبلن المساس بكرامتهنّ.