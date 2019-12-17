علاجات طبيعية خارقة لأمراض الكلى

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

يمكننا أن نقارن الكلى بغسالة الأواني ( الجلاية ) : قوة الماء تطرد الفضلات، وتتم تصفيتها قبل تفريغها. يحدث أحياناً أن تمتلئ المصفاة بالقاذورات ( التهاب الكلى )، وتنتهي بالانسداد ( حصى )، التفريغ لا يعود يعمل ( انحباس البول، انقطاعه )، أو أن الغسالة تعمل بشكل سيء لأننا لا نضع فيها مايكفي من الماء، أو لأننا نستعمل مواد تنظيف سيئة، أو نحملها فوق طاقتها بالأواني القذرة التي تحتاج إلى تنظيف... من أجل كل هذه الأمراض " الوظيفية "، ونعني بهذا الأداء السيء لجهاز الكلى، يحقق المعالجون الطبيعيون نتائج باهرة. إليكم كيف تنظفون كليتيكم بواسطة طرق العلاج الطبيعي.



النباتات المدرة للبول

لتساعدوا في إزالة السموم والفضلات بواسطة الكلى، عليكم أن تشربوا كثيراً، والجأوا إلى المياه المعدنية ومياه الينابيع الطبيعية. كما رأينا من قبل، عليكم أن تستعملوا " منظفاً طبيعياً " جيداً ( مواد تساعد على إدرار البول )، ستجدونها في هذه النباتات المدرّة للبول الممتازة التي يجب أن تستعملوها بشكل منتظم. إنها لا تؤذي كليتيكم وتقيكم من مشاكل مرضية خطيرة :

الخضار النيئة

الكرفس، الشبث، الكمون، الشمار ( الجذور )، الخس الإفرنجي، الهندباء البرية، الجرجير، البصل، الزيتون، جذور القراص، البقدونس، الحمص، البطاطس النيئة، البقلة ( الفرفحين )، الفجل.

الخضار المطهوة لتنظيف الكلى

الأرضي شوكي ( الخرشوف )، الهليون، لسان الثور، القرع، الفول، اللوبياء، أوراق الغار، شوشة الذرة، بذور الكانولا، الحميض، الكراث، الشوفان، الشعير.

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الفواكه المنظفة للكلى

الأناناس، الفرامبواز، أعناق الكرز، الدراق ( الخوخ )، الخوخ ( البرقوق )، العنب, عنب الثعلب، البيلسان، ثمار العرعر.

وصفات طبيعية منزلية لتنظيف الكلى

• يُنصح باستخدام شاي أعناق الكرز لكل أنواع التهابات المسالك البولية : 200 غ لكل ليتر ماء بارد. افرموا أعناق الكرز ( طازجة أو مجففة ) وانقعوها في الماء البارد لمدة 12 ساعة، ثم اغلوها 5 دقائق في نفس الماء. أضيفوا إليها العسل واشربوها على الريق، 3 أكواب في اليوم.

• مغلي حشيشة القمح الزاحفة (wheatgrass) للحصى البولية ولالتهابات المسالك البولية : ضعوا 30 غرام من الجذور الطازجة في كوب من الماء واغلوها لمدة دقيقة واحدة، ثم ارموا الماء ( لتتخلصوا من مرارة طعمها ) وانقعوها في الماء البارد لمدة 12 ساعة، ثم اغلوها مدة 5 دقائق في نفس الماء. حلّوها بالعسل واشربوها على الريق، 3 أكواب في اليوم.

• زهورات أزهار عشبة عصا الذهب (القضبان الذهبية golden rods) : ملعقة صغيرة من أزهار عشبة عصا الذهب المجففة في كوب من الماء المغلي. انقعوها من 5 إلى 10 دقائق، اشربوها فاترة أو باردة، 3 أكواب في اليوم.

علاج لاحتباس البول

• اشربوا نقيع قبضة من مسحوق عشبة حشيشة المكنسة في ليتر من الماء.