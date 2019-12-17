جمال بن حويرب: اللغة العربية تعزيز لهويتنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن مبادرة بالعربي تحتفي على مدار العام باللغة العربية، ويزداد وهج هذه المبادرة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وأكد "بن حويرب" أن وسم بالعربي (#بالعربي)، يتصدر شبكات التواصل الاجتماعي تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وهو دليل على حب الشباب للغتهم العربية، واعتزازهم بهويتها المتجذرة.

وأطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مبادرة "بالعربي" في دورتها الـ7 لعام 2019، والتي تسعى إلى تعزيز مكانة اللغة العربية بين لغات العالم، وحث الجمهور على استخدامها في مختلف قنوات التواصل اليومية.

وتتضمن قائمة الفعاليات هذا العام مجموعة كبيرة من الأنشطة التفاعلية والمسابقات، والتي ستتوزع على 9 دول بما فيها دولة الإمارات، في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، التاريخ الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للغة العربية.

وتتضمن الفعاليات تخصيص 7 منصات في المراكز التجارية في الفترة من 13 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول، لإقامة نشاطات ومسابقات تفاعلية مع الجمهور حول اللغة العربية، وتقديم جوائز لأفضل المشاركين تفاعلاً مع وسم (#بالعربي).