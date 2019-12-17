طبيب لكل مواطن.. نقطة تحول بالقطاع الصحي في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دشنت هيئة الصحة بدبي مبادرة "طبيب لكل مواطن"، انطلاقا من البند الخامس في وثيقة الخمسين التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتهدف المبادرة إلى تسخير مختلف الإمكانات وآلاف الأطباء وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وتعد هذه المبادرة نقلة نوعية لاستخدام أفضل العقول الطبية عالميا في تقديم الرعاية الصحية.



وأكد الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، لـ"العين الإخبارية"، أن المبادرة تعنى بتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد للإماراتيين، وهو ما يعطي طمأنينة للمواطن الإماراتي أن باستطاعته الوصول إلى الطبيب عن طريق التطبيق الذكي.



ولفت الملا إلى أن الخطوات التي تمت لتنفيذ المبادرة تضمنت تطوير معايير التطبيب عن بُعد وتدريب الكوادر الطبية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليستطيع المريض التواصل مع الأطباء والأخصائيين والاستشاريين في أي وقت ومن أي مكان.