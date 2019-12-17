أم يابانية تحتال على طفلها بطريقة عبقرية لتفادي بكائه المستمرّ

طوكيو - لايف ستايل
عثرت أم يابانية على حيلة ذكية لخداع طفلها وتفادي بكائه المستمر كلما غابت عن ناظريه، إذ صنعت الأم مجسما لها بالحجم الطبيعي من الورق المقوّى، حتى يعتقد الطفل بأنها لا تزال في الغرفة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتظهر الأم في إحدى الصور وهي تقف في الغرفة كما لو كانت تشاهده وهو يلعب، وفي صورة أخرى وهي تجلس على الأرض كما لو أنها على وشك اللعب معه، وتم وضع كلا الشكلين بعيدا عن متناول اليد، حتى لا يتمكن الطفل من كشف الخدعة، لتستطيع اﻷم بهذه الطريقة العبقرية من الاستمرار في الأعمال المنزلية، بينما يستمر ابنها في اللعب بسعادة معتقدا بأنها إلى جانبه.
تمت مشاركة مقطع فيديو الحيلة الذكية هذه من قبل الأب عبر موقع "تويتر"، لتنال إعجاب آلاف الأشخاص.وأوضح الأب أن الطفل لم يترك لوحده، وكان دائما موجدا معه للإشراف على لعبه، كما أن الأم تقوم بالدخول والخروج كل 20 دقيقة للتحقق من أن طفلها كان على ما يرام.
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