صحة ورشاقة

طريقة سهلة وسريعة لإزالة الحبوب من الوجه

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

من أكثر المشاكل التي تواجه الشباب والنساء خصوصاً في سن المراهقه هي حبوب الوجه.

 

فهذه الحبوب تعيق المرأه في اظهار جمالها، فلا تشعر بالإرتياح تجاه شكلها، وفي بعض الأحيان تسبب مشاكل واضرار نفسية؛ لكنه شيء طبيعي تماما بسبب طبيعة بشرة الإنسان وخواص الجلد.

 

ولحسن الحظ هناك وصفة سحرية ومجربة ستمكنك من الحصول على بشرة ناعمة تماما كبشرة الأطفال، إليكم هذه الوصفة:

 

المكونات:

 

2 ملعقة من اللبن البودرة

 

2 ملعقة من الشوفان

 

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3 قطرات من الليمون

 

4 ملاعق ماء ورد

 

طريقة التحضير:

 

- وضع ملعقتين من الشوفان وملعقتين من اللبن البودرة وماء الورد وقطرات الليمون معاً.

 

- خلط جميع المكونات معاً.

 

- ضعها على البشرة لمدة 10 دقائق، ودلك البشرة بحركة دائرية باليد أثناء وضع الخلطة على الوجه والتركيز على الأماكن التي بها حبوب ورؤوس سوداء.

 

- ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونقوم بتدليكه بقطعة من الثلج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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