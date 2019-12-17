- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خلطة طبيعية للتخلص من شعر الوجه والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
تعتبر عملية إزالة شعر الوجه مشكلة قد تؤرق الكثير من الفتيات خاصة الذين يعانون من الحساسية، و يصعب عليهم استخدام الحلاوة أو الخيط أو الشمع، أو أي طريقة تعد مؤلمة و تؤدي إلى ظهور علامات في الوجه، و آثار جانبية.
وتعتبر الكريمات أيضاً من الطرق غير المضمونة في إزالة الشعر، نظراً لأن معظم كريمات إزالة الشعر تسبب حساسية في الوجه، عدا عن أسعارها الباهظة، لذلك نقدم لكم طريقة طبيعية وفعالة وتعطي نتائج رائعة في التخلص من الشعر مدى الحياة، وهي خلطة “الملح الخشن” للقضاء على شعر الوجه نهائياً
المكونات: صابونة زيت الزيتون “مبشور” يتم إحضارها من العطار. ملح طعام خشن. ماء ورد. الطريقة: يتم خلط جميع المكونات السابقة ليصبح المزيج “كريمي”.
يوضع الخليط على الوجه لمدة ساعتين حتى يجب تماماً، يتم إزالة الخليط بفركه برفق على الوجه فيتشاقط الشعر نهائياً.
يتم غسل الوجه و وضع كريم مرطب.
كانت هذه تفاصيل خبر خلطة طبيعية للتخلص من شعر الوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.