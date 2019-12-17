شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات تبييض الأسنان في المنزل والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 تبييض الأسنان، يعاني الكثيرون من اصفرار الأسنان الأمر الذي يؤثر سلباً علي ثقتك بنفسك والتعامل مع أصدقائك والأشخاص المحيطون بك، لذلك نقدم إليك 3 طرق تساعد في التخلص من اصفرار الأسنان والحصول علي أسنان ناصعة البياض .

الطريقة الأولي : لتبييض الأسنان الليمون وصودا الخبز المكونات : ملعقة صغيرة من صودا الخبز عصير ليمون فرشاة أسنان طريقة العمل : أمزجي ملعقة صودا الخبز مع عصير الليمون، ثم ضع الخليط علي فرشاة الأسنان وأبدء بتطبيقها علي أسنانك وأتركها لمدة دقيقة واحدة، ثم يتم غسل الأسنان جيدا . الطريقة الثانية لتبييض الأسنان Advertisements خلطة الفراولة والملح المكونات : 3 حبات من الفراولة كمية كافية من الملح 1/2 ملعقة صودا الخبز طريقة التحضير : يتم هرس الفراولة ويضاف إليها القليل من الملح وصودا الخبز، ضعي الخليط علي أسنانك بواسطة فرشاة الأسنان، وأتركه علي أسنانك لمدة 5 دقائق ثم يتم شطف الأسنان جيداً . الطريقة الثالثة لتبييض الأسنان وصفة جوز الهند في كل صباح قم بوضع كمية من جوز الهند علي أسنانك وأتركها لمدة 15 دقيقة، ثم قم بغسل أسنانك .

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