أعضاء "شنب" على دراجات نارية للتوعية بسرطانات الرجال

نظمت مبادرة "شنب" إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالإمارات، بالتعاون مع مجموعة "هارلي أونرز أبوظبي" جولة لراكبي دراجات هارلي ديفيدسون بهدف توعية الرجال بأهمية الكشف المبكر عن سرطانات الرجال، وذلك في عطلة نهاية الأسبوع.





وانطلقت الجولة، التي وصلت مسافتها إلى 250 ميلاً، من إمارة أبوظبي مروراً بإمارة دبي ثم الشارقة لالتقاط صورة في النصب التذكاري للشارقة العاصمة العالمية للكتاب، لتحطّ رحالها في منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة، وتضمنت الجولة في ختامها فعاليات لجمع التبرعات للمرضى، كما شهدت انضمام سائقي دراجات من مختلف مجموعات الدراجات النارية ومن جميع أنحاء الإمارات.





حملة توعوية للرجال

وقالت الدكتورة سوسن الماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان: "أظهرت الأبحاث المحلية والدولية أن سرطاني البروستاتا والخصية لا يزالان من بين أنواع السرطان الأكثر شيوعاً بين الذكور، ومعظم الرجال لا يدركون حقيقة إصابتهم بسرطان الخصية على الرغم من أنه ينتشر بكثرة بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و37 عاماً، حيث تشير الإحصائيات إلى تشخيص 48 ألفا و500 حالة جديدة من حالات سرطان الخصية سنوياً في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: "ينتشر سرطان البروستاتا عادةً لدى كبار السن، حيث يتم تسجيل 6 حالات من كل 10 حالات لدى الرجال البالغين من العمر 65 عاماً فما فوق".

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وتابعت: "يعتبر الفحص السريري وفحص الدم (PSA) من أبرز فحوصات الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، مع العلم أن سرطان البروستاتا والخصية قابلان للشفاء في حال تم اكتشافهما مبكراً، الأمر الذي يدعونا إلى تشجيع الرجال على إجراء فحوصات منتظمة، كما نحث جميع أفراد المجتمع على القيام بدور فاعل في تشجيع العائلات والأصدقاء على إجراء الفحوصات، والمشاركة في التوعية بأن الاكتشاف المبكر للسرطان يمكن أن ينقذ حياة المرضى".

وأوضحت: "معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا هو 90٪ في حين أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات من سرطان الخصية هو 95٪".

من جانبه، قال أفتاب مقدم، مدير المبيعات في هيلتون رأس الخيمة، الذي شارك بدراجته النارية أيضاً في الجولة: "تأتي مشاركتنا في هذه الفعالية دعماً للجهود التي تبذلها جمعية أصدقاء مرضى السرطان للتوعية بمرض السرطان ومكافحته، وأنا فخور بأن يكون منتجع وسبا هيلتون جزءاً من هذه الحملة الخاصة وأن يكون شريكاً للجمعية في تعزيز الوعي بضرورة دعم قضية مكافحة السرطان".

يذكر أن مبادرة "شنب" هي إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وتهدف إلى التأكيد على أهمية الفحص الذاتي في الكشف عن سرطان الخصية، وتعمل بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية والخاصة بالإمارات بما في ذلك السلطات الصحية والشركات والمنشآت الرياضية، على تحقيق أهدافها المتمثلة في نشر الوعي بين الجمهور حول أبرز المشاكل الصحية لدى الرجال، وتشجيعهم على التحدث عنها والعمل على معالجتها.



