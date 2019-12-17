المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة‎ يبحث تقرير "سيسريك" بالجلسة الثالثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد جلسة العمل الثالثة من المؤتمر الإسلامي للرعاية الصحية، المنعقد في أبوظبي تحت شعار "جودة الحياة"، تكملة كلمات رؤساء الوفود، وعروضا حول تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة للفترة من 2014 إلى 2023.
وتتضمن الجلسة التي تعقد في 17 ديسمبر/كانون الأول تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول الصحة (مركز سيسريك)، ومركز التميز المعني بإنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الإحيائية، وعروضا حول أنشطة الفريق الاستشاري الإسلامي.
الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز الوقائع التي تشهدها الجلسة الثالثة..
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