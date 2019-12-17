شكرا لقرائتكم خبر عن مدير Spotify الشرق الأوسط وأفريقيا: ندعم كل أشكال الموسيقى من الراب للمهرجانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كلاوديوس بولير، المدير العام لشركة Spotify لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مصر مركز ثقافي وموسيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعد مصر مركزاً ثقافياً وموسيقياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فبعض من أعظم الفنانين في العالم من هذا البلد، مشيرا إلى أن المشهد الموسيقي في مصر غني وحيوي، ونحن فخورون بدعم جميع أشكال الموسيقى المصرية من الكلاسيكيات، إلى المهرجانات وحتى الراب المصري.

وإلى نص الحوار:

* في البداية كلمنا عن طبيعة عمل الشركة وكيف بدأت ؟

Spotify أحد أشهر منصات استماع للموسيقى عبر الإنترنت عالمياً من حيث عدد الاشتراكات المدفوعة، وتم إطلاق Spotifyا في السويد عام 2008 من قبل Daniel EK وMartin Lorentzon كعلاج لعمليات القرصنة التي ضرت صناعة الموسيقي، حيث أعتقد كلاً من Daniel وMartin أنه اذا تم عرض بديلاً قانونياً أسرع وأسهل وأفضل من القرصنة، فلن يشعر الناس بأنهم بحاجة إلى قرصنة الموسيقى، بعد ذلك، يوفر Spotify لعشاق الموسيقى إمكانية الاختيار بين خدمة الموسيقى المجانية التي يتم دعمها من خلال الإعلانات، أو خدمة الاشتراك المدفوعة بالكامل الممتازة بدون إعلانات للاستماع المجاني وبدون اتصال بالإنترنت والجودة العالية، ونتواجد الآن في 79 سوقا على مستوى العالم.

* لم تكون الشركة موجود في الشرق الأوسط لماذا فكرتم في الدخول لهذه السوق وما أهميته بالنسبة لكم؟

لا يمكننا التعليق على استثماراتنا المالية عند دخول أسواق جديدة، ومع ذلك، يمكننا التحدث عن العمل والعوامل التي أدت إلى إطلاق Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عندما يتعلق الأمر بإطلاق خدمة موسيقى، فهناك الآلاف من العوامل التي تلعب دورًا. Spotify هي خدمة قانونية ومرخصة بشكل كامل، لذا فلكي نطلق في بلد جديد، نحتاج إلى اتفاقات سارية مع أصحاب حقوق الموسيقى.

يعتقد Spotify أنه إذا كنت ستنشر خدمة موسيقية لعشاق الموسيقى الذين يطالبون بخدمة بأحسن جودة، فأنت تريد أن تتأكد من أن كل شيء في مكانه المناسب للإطلاق، وكانت هذه هي خطتنا دائمًا، وهنا نقدم خدمة عربية كاملة وقوائم تشغيل محلية وفريق محلي! كان علينا أيضًا أن نكون مبدعين بشكل مفرط لتطوير التحويل النقدي الرقمي للفنانين في المنطقة التي لم تتطور بعد.

إن Spotify يطمح إلى جلب الموسيقي للجميع، ونحن بحاجة أن نجعلها بنسبة 100% متوافقة محلياً مع ما يحتاجه المستهلكين لدينا، والشئ الفريد حقاً في المنطقة هو أننا نواجه مشهداً شديد التنوع، فعلي الرغم من أن اللغة العربية توحد بعض البلدان إلا أن لدينا الكثير من اللهجات والثقافات والعادات المختلفة جداً، ثم في بلدان مثل المغرب وتونس والجزائر، تعد الفرنسية إحدى اللغات الرئيسية فإننا يجب أن نكون متأكدين بأننا نخدم تلك الاختلافات بكل دقة في المنطقة.

* كيف تتعاملون مع نجوم الموسيقى هل تتعاملون بشكل مباشر أم مع شركات الإنتاج ؟

نحن لدينا فريق شؤون وتسويق الفنانين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يمثل نقطة اتصالنا الرئيسية بالفنانين ومديرينهم وشركات التوزيع الذين يركزون على مجتمع الموسيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن لأي فنان إنشاء صفحة على Spotify حتى لو لم يوقع مع شركة إنتاج فيمكن للفنانين تحميل الموسيقى الخاصة بهما عبر أحد شركات نشر وتوزيع الموسيقي الذي نعمل معهم وسيساعدونك في ترخيص موسيقاك لخدمات الموسيقى الرقمية مثل Spotify.

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* ما نسبة عدد مستخدمي الشركة في مصر والوطن العربي وأوروبا ؟

عندما نتحدث عن النمو، في حين أن قاعدة المستخدمين تعد بمثابة المقياس النهائي، فإن النمو بالنسبة لنا يوازن بين العوامل في الاكتشافات والتجربة والمشاركة على سبيل المثال وليس الحصر، تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنها فريدة من نوعها، نظراً لتنوعها الاجتماعي والثقافي لذا فقد تعلمنا الكثير منذ إنطلاقنا في المنطقة ومن خلال التركيز المستمر على التخصيص والاكتشاف السلس والتعريب المتعمق كانت السنة الأولى بالنسبة لنا حول الاستماع إلى تعليقات المستخدم وفهم كيف يمكن لـ Spotify الاستمرار في التطور لخدمة مستخدمينا المحليين.

* كيف ترى قطاع الموسيقى والغناء في مصر؟

تعد مصر مركزاً ثقافياً وموسيقياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فبعض من أعظم الفنانين في العالم من هذا البلد، والمشهد الموسيقي في مصر غني وحيوي، ونحن فخورون بدعم جميع أشكال الموسيقى المصرية من الكلاسيكيات، إلى المهرجانات وحتى الراب المصري.

فنحن في السوق على المدى الطويل، ونعمل مع المبدعين والشركاء لتثقيف المستخدمين حول فوائد البث المباشر للموسيقى وذلك بدءأ من اكتشاف الموسيقى وحتى التوصيات، ومع تطور المستخدمين، نأمل أن يتدربوا على ممارسة استماعهم للموسيقى بشكل قانوني.

* ما الخدمات المقدمة بجانب الاستماع إلى الأغاني على المنصة؟

Spotify لا يقتصر فقط على الاستماع إلى الأغاني، إنه يتعلق باكتشاف الموسيقى ونساعد على تسهيل اكتشاف الموسيقى الجديدة التي ستعجبك من خلال تجربة مخصصة حقاً، وتشمل قوائم التشغيل الشخصية «اكتشف هذا الأسبوع، الميكس اليومي» بالإضافة إلى قوائم تشغيل أخرى لاكتشافها ويتم تحديثهم أسبوعياً، وقوائم متنوعة مثل شعبي، Rap Caviar، وViva Latino وهناك أيضاً قوائم متنوعة، مثل الروقان والتركيز والنوم، فهنالك ارتباط وثيق بين الثقافة والناس، فترى أهم الأحداث الثقافية العالمية معكوسة في الموسيقى التي نستمع إليها على Spotify، ونرى تأثير هذه الأحداث الثقافية بشكل كبير على منصة Spotify، سواءً كان الحدث صيحة جديدة في التمارين الرياضية، وفاة أيقونة غنائية كبيرة، أو حدث عالمي كبير يربط جميع سكّان العالم معاً. ‎

يربط Spotify الفنانين والمعجبين بطريقة لم تكن ممكنة من قبل، خلق مجتمع من اكتشاف المتبادل والإلهام، في نهاية، يتمثل هدف Spotify أن تتاح الموسيقى الجميع من خلال منح مليون فنان مبدع الفرصة للربح من خلال أعمالهم الفنية، وإتاحة مليارات المعجبين الفرصة بالاستمتاع بها والإلهام بها.

* لماذا تقدم Spotify خدمات بمقابل مادي في المقابل هناك منافسون يقدمون خدمات مجانية؟

يتوفر Spotify مجانًا ويمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 50 مليون أغنية وأكثر من 3 مليارات من قوائم التشغيل، واكتسبت Spotify ميزاتها الرئيسية وهي الموسيقى المجانية للجميع، والتخصيص والتشغيل المتعدد المنصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الخدمة المجانية، نحن نقدم Spotify Premium الذي يقوم بتشغيل أغانيك خالية من الإعلانات، عند الطلب وغير متصلاً بالإنترنت، ويتوفر Spotify Premium بمقابل مادي.