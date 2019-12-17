إليك أفضل 7 منتجعات صحية تتوفر فيها العلاجات التجميلية في التشيك

تشتهر القارة الأوروبية بأنها موطن لمجموعة رائعة من المنتجعات الصحية وفنادق السبا، التي لا توفر فقط مجموعة رائعة من العلاجات التجميلية والمساج، وإنما توفر أيضا برامج طبية وعلاجية رائعة للتعافي من مشكلات صحية مختلفة بما في ذلك مشكلات الوزن واضطرابات الشهية والتغذية، ومشكلات العظام، كما تعد أيضا وجهة مثالية لقضاء فترات النقاهة والتعافي من الإجهاد المزمن، ومن بين أفضل بلدان السبا والمنتجعات الصحية في أوروبا جمهورية التشيك والتي تحتوي على العديد من مواقع السبا الرائعة.

فيما يلي مجموعة من أفضل المنتجعات الصحية التي يمكنك أن تجدها في التشيك:

منتجع ونادي صحي "Hotel Imperial" -كارلوفي فاري:

وهو منتجع صحي فخم من فئة الخمس نجوم، يوجد في واحدة من أكثر المدن التشيكية التي تشتهر بمنتجعاتها الصحية الرائعة، وهي مدينة كارلوفي فاري (تعرف أيضا باسم كارلسباد)، المنتجع يوجد على قمة تل في قلب المنطقة التاريخية في كارلوفي فاري، ويتميز المنتجع بتصميمه المعماري الفريد الذي يشبه القلعة، ويوفر المنتجع مجموعة من أفضل العلاجات التجميلية إلى جانب مجموعة من أفضل العلاجات الطبية الحديثة والتقليدية ويوصى به من أجل من يعانون من الأمراض الاستقلابية، والسكري، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وأمراض الأورام، واضطرابات الجهاز الهضمي، والنقرس، والإرهاق المزمن، ومكافحة الإجهاد، وفقدان الوزن، وإزالة السموم من الجسم.

فندق ومنتجع " OLYMPIC PALACE"-كارلوفي فاري:

وهو منتجع صحي فخم من فئة الخمس نجوم يوجد في كارلوفي فاري بالقرب من منطقة المنتجعات الحارة، وتأسس منذ أكثر من 150 عام، ويوفر المنتجع أقصى درجات الراحة والاهتمام والعناية وخاصة تجاه العملاء من أصحاب الحالات المرضية الأكثر تطلبا، كما يوفر أيضا مجموعة رائعة من العلاجات التجميلية، ويوصى به من أجل من يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، والسكري، وفقدان الوزن، والتعب المزمن، ومشاكل الظهر والمفاصل، واضطرابات الجهاز العصبي الهيكلي، وإزالة السموم الجسم، ومكافحة الشيخوخة، ومكافحة الإجهاد، ومتابعة علاج الأورام، والوقاية الصحية.

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فندق ومنتجع " Savoy Westend"-كارلوفي فاري:

وهو منتجع صحي رائع آخر في كارلوفي فاري التي تعرف بأنها مدينة المنتجعات الصحية في جمهورية التشيك، يوصف هذا المنتجع الرائع الذي يوجد في المنطقة التاريخية في كارلوفي فاري بأنه منتجع الصفوة أو النخبة، ويوفر لضيوفه وحدات إقامة أنيقة وفخمة موزعة على خمس فيلات سياحية رائعة، ويوفر المنتجع مجموعة رائعة من العلاجات التجميلية الطبيعية والعلاجات الطبية الحديثة والتقليدية على أيدي مجموعة من الأطباء وخبراء الصحة والتغذية المتخصصين، ويوصى به من أجل فقدان الوزن، وإزالة السموم من الجسم، علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وأمراض التمثيل الغذائي، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وآلام الظهر والمفاصل، والتعب المزمن، ومشاكل أمراض النساء، والسكري، والفحوصات الصحية الطبية الشاملة، والوقاية الصحية.

فندق ومنتجع " Esplanade SPA & Golf Resort" -ماريانسكي لازني:

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وهو منتجع صحي فخم من فئة الخمس نجوم يوجد في مدينة ماريانسكي لازني في مقاطعة خب التشيكية، وهي مدينة جميلة تحيط بها الجبال المغطاة بالمروج الخضراء وتشتهر أيضا بأنها من مدن السبا والمنتجعات الصحية في جمهورية التشيك، ويوفر المنتجع الذي يوجد في موقع هادئ محاط بالطبيعة الخلابة، مجموعة رائعة من البرامج التجميلية وبرامج الاستشفاء الاستثنائية، ويوفر أيضا إقامة مريحة في وحدات إقامة فندقية فخمة، مرافق سبا رائعة، طعام لذيذ وملعب جولف من الدرجة الأولى، يوصى به لمن يرغبون في التعافي من الإجهاد، الجمع بين عطلة جولف مع خدمات منتجع صحي، تحسين الصحة العامة، الوقاية الصحية، التعافي من التعب والإجهاد المزمن.

منتجع " Tree of Life" -لازني بلود (LAZNE BELOHRAD):

وهو منتجع صحي رائع من فئة الأربعة نجوم يوجد بلدة لازني بلود الجميلة التي تبعد حوالي ساعة واحدة فقط بالسيارة عن العاصمة براغ، وتشتهر بأنها من مواقع السبا الشهيرة في جمهورية التشيك، المنتجع أنيق وعصري ويوفر كافة وسائل الراحة إلى جانب مجموعة رائعة من مرافق السبا الحديثة، كما يوفر أيضا سبا طبي وعلاجات صحية وطبيعة لمختلف أنواع المشكلات الصحية، ويوصى به لمن يرغبون في فقدان الوزن أو الحفاظ على الوزن، ومن يعانون من متلازمة الإرهاق والحرق، والتهاب المفاصل، وآلام الظهر والرقبة، ومكافحة الشيخوخة وتجديد الشباب، التعافي والنقاهة بعد الحوادث أو العمليات الجراحية في العظام، والإجهاد والتعب المزمن، والوقاية الصحية.

منتجع " Svata Katerina" -بوكاتكي:

يعد هذا المنتجع الصحي الرائع الذي يوجد في قلب غابة مورقة جميلة في مدينة بوكاتكي في جمهورية التشيك، واحد من مواقع السبا المثالية للاسترخاء أو النقاهة بعيدا عن صخب وضجيج المدن، خاصة وأنه يوجد في منطقة شبه محمية ولا يسمح بدخول السيارات إليها، ويوفر المنتجع أجواء ريفية رائعة تبعث على الاسترخاء،

وطعام صحي ومجموعة رائعة من العلاجات الصحية والتجميلية، كما يوفر أيضا جلسات مساج ويوغا وجلسات تأمل وسط الطبيعة والهواء النقي، يوصى بهذا المنتجع لمن يرغبون في تخفيض أو الحفاظ على الوزن وإزالة السموم من الجسم، التخلص من الإرهاق والإجهاد، مشاكل وآلام الظهر، مشاكل التمثيل الغذائي، مكافحة الشيخوخة، الحصول على عطلة يوغا وتأمل.

منتجع " Aquacentrum Agricola" -ياشيموف:

وهو منتجع صحي نهاري من فئة 4 نجوم يوجد في مدينة ياشيموف في جمهورية التشيك والتي تشتهر بأنها من مواقع السبا الشهيرة في التشيك، ويوفر المنتجع وحدات إقامة أنيقة لضيوفه، ومجموعة رائعة من العلاجات التجميلية وخدمات السبا إلى جانب سبا طبي ومجموعة رائعة من العلاجات الحديثة باستخدام المياه الحرارية، ويوصى به من أجل من يعانون من التعب المزمن، ومشاكل الظهر والمفاصل، واضطرابات الجهاز العصبي الهيكلي، وإزالة السموم الجسم، والوقاية الصحية.

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