ميغان ماركل الشخصية الأكثر تعرضًا لمعاملة سيئة في بريطانيا خلال 2019

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في بريطانيا، أن دوقة ساسيكس، زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل كانت الشخصية الأكثر تعرضا للمعاملة "غير العادلة" في عام 2019.وبين الاستطلاع، الذي نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية نتائجه اليوم الاثنين، أن أكثر من 50% من البريطانيين اختاروا أن ميغان ماركل تعرضت لمعاملة غير عادلة، وكان هذا العام سيئا بالنسبة لها.

وتعرضت الدوقة للانتقادات منذ زواجها من الأمير هاري في 2018، للعديد من الأسباب، ابتداء من لون طلاء الأظافر لها، ووصولا إلى طريقة احتضانها لابنها أرتشي.واعتبرت ماركل في عدة تصريحات صحفية لها أن حياتها صعبة للغاية، وكانت تحبس دموعها أثناء المقابلة التلفزيونية مع توم برادبي لقناة ITV، والتي تحدثت فيها عن "التحديات" التي واجهتها خلال العام الأخير، وخاصة خلال فترة الحمل وولادة طفلها.

وضمت قائمة الأشخاص الأكثر تعرضا لمعاملة سيئة مقدم البرامج التلفزيونية والممثل البريطاني، أنت ماكبارتلين، والملكة إليزابيث الثانية والناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ.وشمل الاستطلاع آراء أكثر من ألفي بريطاني.

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