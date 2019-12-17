شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك خفض الدهون الثلاثية فى الجسم بشكل طبيعى؟ زيت الزيتون الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل مستويات الدهون الثلاثية لديك مرتفعة؟ فهناك العديد من الطرق التي يمكنك بها تخفيض هذه المستويات بنفسك، واستعادة صحة قلبك إلى المسار الصحيح عن طريق اتباع بعض النصائح الصحية الهامة، وذلك وفقا لموقع " thehealthy".

ما هي الدهون الثلاثية؟، سؤال هام يجب التعرف علي إجابته وهي مستويات وكمية الدهون في مجرى الدم، فمتوسط ​​المستوى للرجال والنساء البالغين بعد الصيام هو 125 ، مع المستويات المثلى أقل من 100، ونسبته المرتفعة يتراوح بين 150 و 199 ، والمستويات المرتفعة 200 وما فوق.



الدهون الثلاثية

وفي حالة ارتفاع نسبته بشدة فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية سيزيد أيضا لك، تلاحظ جمعية القلب الأمريكية أن المستويات المرتفعة ، خاصة عندما يكون لديك أيضًا كوليسترول HDL (أو "جيد") أو كوليسترول عالي LDL (أو "سيء") مرتبطة بتصلب الشرايين.

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أوضح التقرير أنه يعتبر الإفراط في تناول الطعام أحد أكثر أسباب ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، ويؤكد الدكتور ميلر على أهمية اتخاذ خيارات غذائية صحية والحد من الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الخبز الأبيض والمكرونة والكحك.



ارتفاع الدهون الثلاثية

ولذا عليك القيام بممارسة الرياضة ساعة يوميا للتخلص من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم، وأيضا القيام بتناول الأطعمة الصحية يعد من أبرز الأسباب والحيل التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي الدهون الثلاثية المرتفعة.

ونصح التقرير مرضي ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية عليهم تناول كميات قليلة من السكريات، وأيضا عليك طهي الطعام بالزيت الزيتون لأنه يساهم بشكل كبير في تقليل نسبة الدهون الثلاثية بالدم، وأيضا عليك تناول الأوميجا3 أي الأسماك لأنها تساهم بشكل كبير في خفض نسه الدهون الثلاثية في الجسم.