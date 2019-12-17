ما هي طرق التخلص من الشعر الأبيض نهائيا؟

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الشعر الأبيض يدل على الوقار ومعاناة الرجل أو المرأة في حياتها، و كم من الكفاح، و يذكرة بالأيام التي مضت، إضافة إلى التجاعيد التي تظهر على البشرة، و لكن المشكلة ليست في ظهور الشيب أو الشعر الأبيض، بالنسبة إلى كبار السن، إنما المشكلة في ظهور الشعر الأبيض، إلى بعض الشباب و الفتيات، و لعل ذلك ما يزعج بحق، خصوصا و أن ذلك يسبب إحراج لهم في بعض المواقف، لذلك هذه الطريقة سوف تخلصك من ظهور الشعر الأبيض نهائيا.



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الشعر الأبيض

كل ما عليك هو أن تحضر قطعة خميرة، و تضعها في كوب ماء دافي، و تأكد أنه دافئ، و ليس ساخنا، و تناول الخميرة بالماء أي كوب يوميا بعد الإستيقاظ مباشرة من النوم صباحا، والمعروف أن الخميرة تجدد الخلايا وخصوصا خلايا الشعر، وبذلك فهو يعمل على تجديد الخلايا، وجعلها تتغير إلى اللون الأسود المعروف، هذا بخلاف فوائد الخميرة العديدة جدا، والخميرة بالطبع يمكنك شرائها من أي عطار.