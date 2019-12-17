شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: هناك ربط بين استهلاك الأطعمة سابقة التجهيز بمرض السكر النمط الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأتي نحو 60 في المائة من السعرات الحرارية التي يستهلكها الأمريكيون في وجباتهم الغذائية اليومية من الأطعمة فائقة التجهيز، مثل المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة السكرية أو المالحة والخبز، والمعبأة على نطاق واسع.

وتشير دراسة، نُشرت في عدد ديسمبر من مجلة «جما للتغذية»، إلى أن خطر الإصابة بمرض السكري النمط الثاني يزداد مع كل قطعة من هذه الأطعمة التي يتناولونها، فقد لاحظ الباحثون زيادة بنسبة 5 في المائة في خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكر لكل 100 جرام- أو أقل من نصف الكوب- من الأغذية المُصنَّعة فائقة الاستهلاك.

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وقال «برنارد سرور»، أستاذ التغذية في جامعة «باريس»: «إن هذا الخطر المتزايد ينطبق حتى بين الأشخاص الذين يعانون أنظمة غذائية صحية أو الوجبات الغذائية منخفضة السكر والملح والطاقة والدهون المشبعة»، «كما يمكن أن يحتوي النظام الغذائي الصحي أيضًا على كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة للغاية، مثل المشروبات المُحلَّاة صناعياً وشرائح فول الصويا النباتية وقضبان حبوب الإفطار مع الملونات والمحليات أو حساء البودرة الفورية».

وأضاف أن العلاقة بين استهلاك هذه الأطعمة ومخاطر داء السكر النمط الثاني الموجودة في الدراسة «كانت مستقلة عن مؤشر كتلة الجسم أو تغير الوزن».

ووفقًا لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض، يتم تشخيص أكثر من 30 مليون أمريكي بمرض السكر النمط الثاني بسبب سوء التغذية، الذي يُعد أحد عوامل الخطر المهمة لهذه الحالة بشكل عام، وتُباع الأطعمة فائقة المعالجة كمنتجات «جاهزة للاستهلاك»- في عبوات أو علب- تحتوي على الملح والسكر والزيوت والدهون والنشا المعدلة والزيوت المهدرجة وعزل البروتينات والمواد المضافة الأخرى، بما في ذلك التلوين الاصطناعي والتوابل، وتكون مُصمَّمة لتعزيز ذوقهم.