الرجل الأكثر زواجًا في بريطانيا يعتزم تأليف كتاب يسرد فيه غرامياته

يعتزم مسن بريطاني، وصفته صحيفة "ذي صن" بأنه الرجل الأكثر زواجا في البلاد، تأليف كتاب يسرد فيه غرامياته.وأوضحت صحيفة "ذي صن" البريطانية إن رون شيبارد (71 عاما)، تزوج لأول مرة في عام 1966، وكشف أن أطول قصة زواج له دامت 13 عاما، أما أقصرها فلم تتجاوز الـ10 أشهر، فيما كانت آخر مرة تزوج فيها شيبارد كانت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، قبل أن يفترقا في 2016.

وذكر أحد المصادر للصحيفة إن شيبارد ألغى في آخر لحظة مخطط زواجه التاسع، من امرأة أميركية، تصغره بأربعين عاما.وأفاد مصدر للصحيفة أن شيبارد اقترح على روز هانس، الشهر الماضي، الزواج، بعد سنة من "المواعدة عبر الإنترنت"، قبل أن يقرر التراجع عن مخططه.وقال رون، الذي يعيش في بلدة سوميرتون: "كان من المفترض أن نلتقي الجمعة الماضي، لكنني شعرت في آخر لحظة أنني غير مقتنع بهذه الخطوة، خصوصا أنني لا أكن أي مشاعر للطرف الثاني".

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